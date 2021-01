Brasil tem 17 atletas no TOP-20 da World Athletics de 2020

Destaques são Felipe dos Santos, do decatlo, e Érica Sena, da marcha



O atletismo brasileiro tem 17 nomes no Top 20 do Ranking Mundial de 2020 em diversas provas. São nove homens e oito mulheres. Os destaques são o paulistano Felipe Vinícius dos Santos (AABLU), do decatlo, 4º lugar, e a pernambucana Érica Sena (Pinheiros), 10ª colocada nos 20 km marcha atlética.



A marca de 8.364 pontos, conquistada no Troféu Brasil Caixa de Atletismo do ano passado, possibilitou a Felipe o índice olímpico para os Jogos de Tóquio-2021.

Érica, também qualificada na Olimpíada, conseguiu a marca de 1:29:14 em Podebrady, na República Tcheca, no dia 10 de outubro. Esta foi a única competição internacional da brasileira, radicada em Cuenca, no Equador, na temporada passada.

Entre os homens, outros três brasileiros estão no Top 10: Thiago Braz, do salto com vara; Alexsandro Melo, do salto triplo, e Darlan Romani, do arremesso do peso. Os três estão na 7ª colocação em suas provas. Campeão olímpico no Rio/2016, Thiago ficou com a marca de 5,92 m em Berlim, Alemanha, em 17 de setembro. Já Alexsandro, conhecido como Bolt (CT Maranhão), saltou 17,10 m para ganhar a medalha de ouro no Sul-Americano Indoor, realizado em fevereiro, em Cochabamba, na Bolívia. E o multicampeão Darlan (Pinheiros) alcançou a marca de 21,52 m no Torneio FPA, disputado no dia 14 de março em Bragança Paulista (SP).



Seis atletas aparecem em duas provas entre os 50 melhores. Alexsandro Melo, além do triplo, está em 11º no salto em distância, com 8,16 m (1.1), Felipe Bardi (SESI-SP) é o 17º nos 100 m (10.11) e 27º nos 200 m (20.56), Lucas Carvalho (FECAM) ocupa a 12ª posição nos 400 m (45.53) e a 14ª nos 200 m (20.40) e Paulo André Oliveira (Pinheiros) está em 21º nos 100 m (10.12) e 25º nos 200 m (20.15). No feminino, Vitória Rosa (Pinheiros) é a 20ª nos 200 m (23.06) e a 26ª nos 100 m (11.30), enquanto Ana Carolina Azevedo (Orcampi) aparece em 17º nos 200 m (23.01) e em 32º nos 100 m (11.33).



Nos revezamentos, as equipes masculina e feminina do Pinheiros (4×100 m e 4×400) terminaram o ano entre as 10 melhores do mundo. O 4×100 masculino, com Aldemir Gomes Junior, Hederson Estefani, Derick Souza e Paulo André Oliveira, ficou na 9ª colocação, com 39.49, enquanto o 4×400, com Hederson, Paulo André, Aldemir e Eduardo Moreira, terminou em 5º lugar, com 3min08seg15.



No feminino, o 4×100 formado por Bruna Farias, Rosangela Santos, Franciela Krasucki e Vitória Rosa terminou na 7ª posição, com 44.28. E o 4×400, com Joelma Sousa, Liliane Barbosa, Mayara Leite e Daysiellen Dias, se classificou em 8º lugar, com 3min38seg10.

Brasileiros na lista dos TOP 20 no Ranking Olímpico

Masculino

4º – decatlo – Felipe dos Santos (AABLU) – 8.364 pontos

7º – salto com vara – Thiago Braz – 5,82 m

7º – triplo – Alexsandro Melo (CT Maranhão) – 17,10 m (i)

7º – peso – Darlan Romani (Pinheiros) – 21,52 m

11º – distância – Alexsandro Melo (CT Maranhão) – 8,16 m (1.1)

12º – 400 m – Lucas Carvalho (FECAM) – 45.53

14º – 200 m – Lucas Carvalho (FECAM) – 20.40 (1.2)

14º – altura – Thiago Moura (Guarulhos) – 2,27 m

15º – 200 m – Ademir Gomes Junior (Pinheiros) – 20seg41 (1.2) 17º 17º – 100 m – Felipe Bardi dos Santos (SESI) – 10seg11 (0.1)

17º – altura – Fernando Ferreira (Orcampi) – 2,26 m

Feminino

10º – 20 km marcha atlética – Érica Sena (Pinheiros) – 1 hora 29 minutos 14 segundos

12º – triplo – Gabriele Sousa Santos (Pinheiros) – 14.17 (-1.0)

13º – disco – Fernanda Borges (AABLU) – 62,37 m

16º – dardo – Laila Ferrer (Pinheiros) – 61,87 m

17º – 200 m – Ana Carolina Azevedo (Orcampi) – 23.01 (0.0)

19º – disco – Andressa de Morais (Pinheiros) – 60,84 m

20º – 200 m – Vitoria Rosa (Pinheiros) – 23.06 (0.0)

20º – dardo – Jucilene Sales de Lima (Orcampi) – 60,89 m

EBC

