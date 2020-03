Distrito do Coração fatura título do 4º Torneio Mulher em Campo

Neste domingo, 8, comemorou-se o Dia Internacional da Mulher. A Prefeitura de Macapá promoveu a 4ª edição do Torneio de Futebol Mulher em Campo, que apontou o time do distrito do Coração como o grande campeão.

Os jogos ocorreram no campo de grama sintética da Praça Nossa Senhora da Conceição, no bairro Trem. Dezesseis equipes jogaram durante dois dias. A intenção da organização do certame foi mostrar para todas as mulheres atletas que elas podem estar aonde quiserem. Ou seja, no futebol ou em qualquer lugar. A intenção é trazer a reflexão sobre o preconceito, que ainda existe contra a mulher na sociedade.

Na competição, o nível técnico das mulheres atletas foi considerado muito bom. Foram poucas as partidas que terminaram no zero a zero. A meio campista Keithyane Amaral aprovou a ideia. “A organização está de parabéns em promover uma competição nesta data. Isso demonstra que valorizam o futebol feminino, que continua sofrendo com o preconceito. Espero que continue com outras disputas, não somente nesta data”, disse.

Na grande decisão da disputa, Distrito do Coração e Austrália empataram em dois a dois no tempo normal. Nas penalidades, as meninas do Coração levaram a melhor. “Encerramos com o sentimento de dever cumprido. O Dia da Mulher é todo dia, mas hoje comemoramos com futebol, porque o lugar de mulher é aonde ela quiser. Parabéns a todas as mulheres de Macapá e do Amapá”, finalizou a coordenadora de Esporte e Lazer, Naldima Flexa.

As equipes finalistas ganharam como premiação, troféus, bolas de futebol, coletes e rede de traves.

