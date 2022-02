Luminárias com energia limpa são instaladas no entorno da Fortaleza de São José de Macapá

Prefeitura vai instalar 84 unidades a base de luz solar em 21 postes existentes no local.



Luminárias a base de luz solar estão sendo instaladas no entorno da Fortaleza de São José de Macapá, na orla da cidade. A prefeitura iniciou o serviço nesta quarta-feira (2), e priorizou o uso de energia alternativa renovável e limpa.

A Secretaria Municipal de Iluminação Pública (Semip) está coordenando os trabalhos no espaço, que está recebendo 4 luminárias em cada um dos 21 postes existentes no local, totalizando 84 unidades fotovotaicas. Produzida a partir de luz solar, elas podem ser recarregadas mesmo em dias nublados ou chuvosos.

A tecnologia, além de renovável, gera economia pois quanto maior a radiação solar nas placas solares, maior é a quantidade de energia elétrica produzida.

“Essa é uma solução viável para evitar os furtos de cabos, que são frequentes na Fortaleza. Os equipamentos não precisam estar ligados na rede elétrica para funcionar. Assim, evitamos gastos com cabos e manutenções no local, gerando economia aos cofres do município”, destaca o secretário municipal de Iluminação Pública, José Elia Rigamonti.

De acordo com a Semip, o serviço é provisório e atende a um pedido do Ministério Público do Estado (MPE), pois a área é de responsabilidade do Governo do Amapá, que deve reestabelecer a rede de energia elétrica do local com a instalação de uma subestação. Só então luminárias de LED serão instaladas.

Os serviços no entorno da Fortaleza tem aval do Ministério Público, pois a área é do Governo do Estado, mas a pedido do MP a prefeitura está trabalhando para amenizar a situação da escuridão no local.

Marcelo Felipe Secretaria Municipal de Iluminação Pública

