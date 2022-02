Visitantes do Bioparque pagam meia-entrada no aniversário de Macapá

Parque conta com atividades voltadas para educação ambiental, contemplação da natureza e prática de esportes de aventura.Macapá completa 264 anos e quem ganha o presente é a população. Nesta sexta-feira (4), os visitantes do Bioparque da Amazônia pagam meia-entrada no valor de R$ 5,00 pelo ingresso. A promoção estará disponível para todos os públicos. O espaço natural funcionará das 9h às 17h. A bilheteria encerra às 16h20.

O objetivo é trazer os macapaenses para comemorar o aniversário da cidade no parque, conhecido por ser um espaço natural formado por ecossistemas que integram floresta de terra firme, cerrado e áreas de ressaca.

‘’Convidamos os macapaenses para homenagear a nossa cidade no parque. Estaremos com atividades de promoção a preservação do meio ambiente e para aqueles que gostam de esportes radicais, temos o circuito aventura, uma das atrações mais procuradas”, recomenda o diretor-presidente do Bioparque, José Aranha Neto.

Os visitantes poderão se encantar com o ambiente, que reflete a natureza amazônica. Lembrando que para entrar no espaço é obrigatório o uso de máscara de proteção, que deve ser usada durante todo o passeio.

CONFIRA O QUE VOCÊ ENCONTRA NO BIOPARQUE:

Trilha Terrestre Guarda Parque (4 quilômetros);

Trilha Terrestre Ressaca (700 metros);

Trilha Terrestre Sacaca (700 metros);

Trilha Terrestre da Onça (30 metros);

Trilha Terrestre Pau-brasil (330 metros);

Bosque do Quati;

Ecótono (transição de dois ou mais ecossistemas);

Jardim Sensorial (espaço acessível para pessoas com deficiência física e locomoção reduzida);

Memorial das Orquídeas de Teresa Leite Chaves;

Casa da Árvore (Construída a 3 metros do chão e pode ser utilizado por crianças);

Jardim Amazônico (Cascata e Poço da Mãe D’água);

Jardim dos Poetas.

Circuito Aventura



Arborismo: R$ 15,00

Parede de escalada: R$ 20,00

Tirolesa: R$ 20,00

Trilha suspensa: R$ 20,00

Canoagem: R$ 20,00

Alina Paiva

