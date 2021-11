Covid-19: vacinação retorna nesta terça-feira (16); confira mais detalhes

Nesta terça-feira (16), a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) retoma a campanha de imunização contra o coronavírus. A ação acontecerá em 20 pontos de vacinação espalhados pelas zonas norte, sul, oeste e central da capital.

A primeira dose do munizante contra a Covid-19 será ofertado a todos aos adolescentes de 12 a 17 anos com e sem comorbidades e público geral vacinável acima de 18 anos. Na ação também será disponibilizada a segunda dose dos imunizantes Pfizer, AstraZeneca e CoronaVac. Além desses públicos, a vacina estará disponível aos idosos acima de 60 anos, pessoas imunosuprimidas e profissionais da saúde que receberão a terceira dose do imunizante.

Confira os públicos, horários e locais de vacinação.



Vacinação nas UBSs e Unidade Covid Santa Inês

Público

1ª dose para adolescentes de 17 a anos e para público geral vacinável;

2ª dose de Pfizer para quem iniciou o ciclo de imunização há 21 dias, no mínimo;

2ª dose de AstraZeneca para quem receberá a dose de reforço até 28 de novembro;

2ª dose de CoronaVac para quem está no período de recebimento e

3ª dose para idosos acima de 60 anos, pessoas imunosuprimidas e profissionais da saúde.

Horário

Das 8h às 12h e das 14h às 18h

Locais

Unidade Covid Santa Inês UBS Pedro Barros e UBSs Rosa Moita, Brasil Novo, Pedrinhas, Lélio Silva, BR-210, Raimundo Hozanan UBS Marabaixo, Novo Horizonte, Padre Raul Matte, Cidade Nova, Marcelo Cândia, Leozildo Fontoura, Pacoval, Álvaro Corrêa, São Pedro e Perpétuo Socorro.

Vacinação nos pontos de drives-thru

Público

1ª dose para o público geral acima de 18 anos e

2ª dose para idosos acima de 60 anos, pessoas imunosuprimidas e profissionais da saúde

Horário

9h às 13h

Locais

Drive-thru do Zerão e da Praça Floriano Peixoto

Documentos

Para receber o imunizante, é necessário apresentar os originais e cópias de um documento oficial com foto, comprovante de residência, CPF e carteira de vacinação.

O público que receberá a segunda dose deve apresentar a carteira de vacinação com indicação do recebimento da primeira dose. Já as pessoas que receberão a terceira dose do imunizante deverão ter a indicação da aplicação da segunda dose da vacina.

