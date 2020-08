Amapá tem 40.211 casos confirmados, 2.188 em análise laboratorial, 28.497 pessoas recuperadas e 622 óbitos

Nota explicatica

O boletim oficial do coronavírus no estado do Amapá desta quarta-feira, 19, registrou 3 novos óbitos, todos do dia 18 de agosto, entretanto a taxa de letalidade se mantém a 4ª menor do país com 1,54%, não significando alta no índice de mortes.

Até a presente data o Estado registrou 18 óbitos ao longo do mês de agosto, uma média de 0,94 ao dia. Em relação ao mesmo período dos meses anteriores (do dia 1º a 19), houve uma significativa redução nos óbitos, que respectivamente alcançaram as marcas de: maio – 10,2 / junho – 6,84 / Julho – 2,57.

Importante ressaltar que o Amapá também apresenta significativa taxa de recuperação de pacientes de covid-19, atualmente 70,86%. Resultados alcançados pelas fortes medidas de distanciamento social, protocolos medicamentosos, somados à rede de assistência hospitalar de atendimento de média e alta complexidade coordenada pelo Governo do Amapá em 6 centros especializados para pacientes de covid-19.

Novos casos

O boletim de agora traz 254 novos casos confirmados, sendo 68 em Macapá, 66 em Santana, 40 em Laranjal do Jari, 1 em Mazagão, 30 em Oiapoque, 3 em Pedra Branca, 5 em Serra do Navio, 26 em Vitória do Jari, 7 em Tartarugalzinho, 6 em Amapá, 1 em Ferreira Gomes e 1 Calçoene.

Óbitos

A atualização inclui também 3 novos óbitos de pessoas naturais dos municípios de Macapá, Santana e Porto Grande, todos ocorridos no dia 18 de agosto.

Macapá: óbito de um homem de 85 anos, sem comorbidade declarada.

Santana: óbito de uma mulher de 54 anos, sem comorbidade declarada.

Porto Grande: óbito de uma mulher de 46 anos, hipertensa e diabética.

Assim, o Amapá chega a 622 mortes em 15 municípios. (Macapá 418/ Santana 82/ Laranjal do Jari 43/ Mazagão 7/ Oiapoque 19/ Pedra Branca do Amapari 5/ Porto Grande 11/ Serra do Navio 4/ Vitória do Jari 13/ Tartarugalzinho 4/ Amapá 4/ Ferreira Gomes 3/ Cutias do Araguari 2 / Calçoene 5/ Pracuúba 2).

Recuperados

Entre os recuperados, estão 28.497 pessoas. (Macapá: 11.210/ Santana: 3.144 / Laranjal do Jari: 3.210/ Mazagão: 836/ Oiapoque: 1.566/ Pedra Branca: 2.381/ Porto Grande: 942 / Serra do Navio: 495/ Vitória do Jari: 1.166/ Itaubal: 250 / Tartarugalzinho: 847 / Amapá: 348 / Ferreira Gomes: 515/ Cutias do Araguari: 514/ Calçoene: 729 / Pracuúba: 344).

Dos 40.211 casos confirmados:

Macapá: 16.365

Santana: 6.054

Laranjal do Jari: 4.060

Mazagão: 1.319

Oiapoque: 2.363

Pedra Branca: 2.439

Porto Grande: 1.030

Serra do Navio: 579

Vitória do Jari: 1.809

Itaubal:286

Tartarugalzinho: 928

Amapá: 455

Ferreira Gomes: 533

Cutias do Araguari: 522

Calçoene: 1.119

Pracuúba: 350

Já em relação aos casos suspeitos, os municípios declaram 4.574, sendo:

Macapá: 1.820

Santana: 962

Laranjal do Jari: 0

Mazagão: 93

Oiapoque: 338

Pedra Branca do Amapari: 4

Porto Grande: 412

Serra do Navio: 25

Vitória do Jari: 45

Itaubal: 8

Tartarugalzinho: 555

Amapá: 67

Ferreira Gomes: 0

Cutias do Araguari: 162

Calçoene: 76

Pracuúba: 7

Internações

O número de pessoas com Covid-19 em isolamento hospitalar nas redes pública e privada é de 113 pacientes, sendo 90 casos confirmados e 23 suspeitos.

Entre os casos confirmados, 80 estão no sistema público (17 em leito de UTI /63 em leito clínico) e 10 estão na rede particular (7 em leito de UTI /3 em leito clínico).

Já entre os casos suspeitos, 9 estão no sistema público (0 em leito de UTI /9 em leito clínico), e 14 estão na rede particular (0 em leito de UTI /14 em leito clínico).

Em isolamento familiar: 11.020

Todos estes dados são do Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL/AP) e do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS), que auxiliam o Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública (COESP) – dispositivo criado pelo Governo do Amapá para gerenciar a crise de COVID-19 no estado.

