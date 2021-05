Covid-19: governo federal vai liberar recursos para atenção primária

Anúncio foi feito do Palácio do Planalto



O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anuncia nesta terça-feira (11) a liberação de recursos para atenção primária à saúde no enfrentamento da covid-19.

Veja também:

Dia do Gastrônomo: investir na profissionalização é o tempero a mais para uma boa carreira

Na pandemia, compras on-line cresceram 41%, aponta estudo

Jogos de cassino a nosso favor

Segundo o ministério, a atenção primária à saúde é a principal porta de entrada do Sistema Único de Saúde (SUS) e do centro de comunicação com toda a rede de atenção dos SUS. “É caracterizado por um conjunto de ações de saúde que abrange a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução de danos e a manutenção da saúde”, diz o site do ministério.

Veja a transmissão do anúncio

EBC

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...