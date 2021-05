Na pandemia, compras on-line cresceram 41%, aponta estudo

Consultor explica como o Marketing Digital pode ajudar no crescimento do seu negócio

Empresas e organizações que tinham seus lucros centralizados no atendimento presencial precisaram buscar meios e orientações com especialistas para sobreviver às medidas de isolamento e o consequente declínio econômico. Nesse cenário, a saída para a recuperação foi apostar na criatividade, dinamismo e competência do profissional de Marketing.

De acordo com o relatório Webshoppers, feito pela Ebit | Nielsen e Bexs Banco, as vendas através do e-commerce cresceram 41% em 2020. Por isso, o segmento precisou assumir a demanda por publicidade das instituições que queriam tentar buscar a recuperação econômica nesse período pandêmico e se manter de portas abertas.

Cada vez mais imerso nas soluções digitais, o profissional desta área precisa estar familiarizado com as diversas interações e infinitas possibilidades que fervilham da internet. As estratégias para aumentar a sensação de segurança do consumidor partem profissionais de Marketing.

“Para ajudar na prospecção de clientes, a ter referências, ter contato com outros profissionais, desenvolver o próprio conteúdo, criar relacionamentos entre a empresa e o público, as redes sociais e a internet podem ajudar bastante. Para quem trabalha com marketing, as mídias digitais são o meio perfeito para alavancar o negócio”, opina o consultor de Marketing e mídias digitais Rodrigo Bertoldo.

As redes sociais tornaram-se aliadas das empresas que precisam garantir espaço no mercado cada vez mais concorrido. Diante desse cenário caótico, optar pelo uso das redes sociais como meio de impulsionar as vendas foi a alternativa mais viável. Instituições que não faziam uso dessa estratégia precisaram pegar carona no crescimento do interesse pelo on-line e adotar o marketing digital para conseguir alavancar as vendas. E tem dado certo.

Dia do Profissional de Marketing

Comemorado anualmente em 8 de maio, o Dia do Profissional de Marketing celebra os trabalhadores responsáveis por criar e vender ideias, projetos e estratégias que ajudam a movimentar e melhorar a competitividade das empresas e profissionais no mercado.

Profissionais de marketing podem ter diversas formações acadêmicas, como Jornalismo, Publicidade e Propaganda, Letras e Administração. Em qualquer destas áreas, para se destacar na profissão é preciso estar antenado às tendências digitais para proporcionar ganhos reais aos seus clientes.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil

