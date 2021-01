Variedade de frutas contribui para hidratação e alimentação saudável

Abacaxi, manga, melancia, uva, laranja e abacate ajudam a manter uma dieta equilibrada durante a estação

Janeiro e fevereiro são marcados pelo período de férias. Manter hábitos saudáveis, principalmente em período de descanso, é essencial. A alimentação também deve ser aliada da estação mais quente do ano. A variedade de frutas no cardápio ajuda a amenizar a sensação térmica e a hidratar-se no verão. A nutricionista do Fort Atacadista, Letícia Tizziani, recomenda alimentos que não podem faltar para uma dieta equilibrada, como abacaxi, manga, melancia, uva, laranja e abacate.

O abacaxi está entre as frutas queridinhas da estação, além de refrescante, é um excelente diurético e facilita na perda de peso. Rico em vitaminas A, C, B1, B2, B3, B5, B6, B9, manganês, magnésio, potássio e bromelina, ajuda na prevenção de gripes, tosses e resfriados, controla a coagulação sanguínea, melhora a saúde bucal, o sistema digestivo e a visão, além de prevenir contra envelhecimento celular, asma e Alzheimer. “Também é um bom aliado para a prática de esportes, reduz câimbras, regula a tireóide e evita a fadiga”, afirma Letícia.

A manga é rica em vitaminas A e C, magnésio, potássio, mangiferina, canferol, ácido benzóico e fibras. O consumo regular melhora o funcionamento do sistema digestivo, auxilia no controle da glicemia, reduz o colesterol ruim, protege contra infarto, insuficiência cardíaca e derrame cerebral, combate a gastrite e é responsável pela produção de glóbulos brancos, que fortalece o sistema imunológico. “Essa fruta pode ser ingerida de diversas formas, desde sucos, geleias, vitaminas até molhos. Porém, contém muitas calorias, por isso deve ser consumida moderadamente para quem precisa perder peso”, destaca a nutricionista.

Veja mais no Jornal A Crítica de Campo Grande

