Primeira tarde de autógrafos da Baiuca do Chico Terra traz os escritores Fernando Canto e Mauro Guilherme

Na próxima quinta-feira, 31, acontece na Baiuca do Chico Terra a primeira tarde de autógrafos. Os escritores que vão abrir este evento são Fernando Canto e Mauro Guilherme.

Dentre os livros que serão autografados, estão o “Contos Musicais” do poeta Muro Guilherme, “Marabaixo Através da História” e “Mama Guga”, sendo os dois de Fernando Canto.

A tarde de autógrafos tem início às 17h e acontece na Baiuca do Chico Terra, localizada na Av. Pe. Júlio Mª Lombaerd, 1548, no Centro.

Segundo Chico Terra, administrador da Baiuca e idealizador da Tarde de Autógrafos, o objetivo do evento é “valorizar a cultura literária no Amapá, utilizando a Baiuca como um ponto não somente de vendas da produção local, mas também como um espaço onde as diversas vertentes como música, literatura e poesia possam ser divulgadas“.

Sobre os autores

Mauro Guilherme: é natural do Pará e além de poeta e escritor, é promotor de justiça no Amapá. Mauro Guilherme tem várias publicações, entre contos e poemas, além de outros livros em parceria com outros autores locais.

Fernando Canto: nasceu em Óbidos (PA), é membro da Academia Amapaense de Letras, além de compositor, músico e escritor, tendo diversos livros de sua autoria, muitos sobre o estado do Amapá.

SERVIÇO

TARDE DE AUTÓGRAFOS NA BAIUCA DO CHICO TERRA

DATA: 31/01

HORA: 17h

Local: Baiuca do Chico Terra (Av. Pe. Júlio Mª Lombaerd, 1548, no Centro)