Correios lança novo serviço de importação em parceria com a Visa

A possiblidade de ter acesso a produtos internacionais não disponíveis no Brasil é um grande desejo dos consumidores brasileiros. Sabe aquela encomenda que você pede a um amigo ou familiar para trazer dos Estados Unidos? Agora está mais fácil ter acesso a esses produtos! Correios e Visa apresentam uma nova forma de importar: a plataforma Compra Fora.

O Compra Fora é uma solução logística que disponibiliza endereço nos Estados Unidos a qualquer residente no Brasil para receber encomendas compradas via internet. A solução permite o envio de produtos adquiridos online em lojas americanas que não vendem ou não enviam seus produtos ao Brasil.

Ao se registrar no site do Compra Fora, o importador já tem disponível o seu número identificador (suíte) e os endereços nos Estados Unidos que podem ser utilizados como destino de compras online. Basta informar à loja virtual o endereço escolhido como endereço de entrega juntamente ao suíte. A mercadoria será enviada pelo vendedor ao armazém americano e, após pagamento dos impostos e serviços, encaminhada ao Brasil e entregue no endereço do destinatário informado no cadastro do Compra Fora.

No site também é possível simular com a Calculadora de Envio quais serão os custos dos serviços e impostos, permitindo, assim, que o comprador saiba previamente quanto irá gastar.

A recém-lançada plataforma possibilita, ainda, o acompanhamento do status das compras realizadas no exterior, a junção de pacotes de diferentes lojas para economizar no envio e, ainda, armazená-los nos EUA por mais alguns dias para aguardar o recebimento de outras encomendas e formar um único pacote. Além disso, os pagamentos podem também ser realizados com o Visa Checkout, o jeito simples de pagar online.

Com a confiança e a capilaridade dos Correios somadas à expertise em segurança em pagamento digital da Visa, importar de forma simples, rápida e segura está muito mais fácil e pode ser feito no conforto de casa. Basta realizar seu cadastro e aproveitar as vantagens de comprar nos Estados Unidos: www.comprafora.com.br.