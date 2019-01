Poetas Azuis apresentam Recital Enquanto a Pele Arrepiar nesta quinta-feira, 31

O grupo litero-musical Poetas Azuis irá apresenta na versão voz, poesia e violão o recital Enquanto a Pele Arrepiar, nesta quinta-feira, 31, a partir das 21h30 no Bar do Vila. A Apresentação também marca o final da turnê desse recital.

O show contará ainda com as participações especiais de Ozzy Rodrigues, que irá acompanhar os poetas no violão, e com as vozes de Brenda Melo, Alexandra Moraes e Enrico Di Miceli.

Para o poeta, Pedro Stkls, o encontro vai ser uma oportunidade de confraternizar a poesia e a música. “Nós estamos em pleno planejamento para o lançamento do novo recital, mas antes queríamos mesmo nos despedir do recital Enquanto a Pele Arrepiar e agradecer ao nosso público, que sempre com carinho nos acompanha”, conta Pedro.

O público pode esperar uma noite leve e cheia de boas energias. No repertório estarão poemas-canções que já são conhecidos pelos fãs que acompanham o grupo como Feliz e Meio, Dia Dez, Quando o Amor Florir, A Poesia em Movimento, entre outros.

Poetas Azuis

O grupo litero-musical surgiu em junho de 2012 na capital amapaense e foi criado pelos poetas Pedro Stkls e Thiago Soeiro em parceria com o produtor musical Igor de Oliveira. A poesia-musical dos Poetas Azuis reúne elementos diversos tendo como principais influências o Folk, MPB, MPA e o Marabaixo (dança tipicamente amapaense). Suas letras abordam temas como o amor, a saudade, a solidão e as histórias do cotidiano.

Serviço:

Poetas Azuis – Enquanto a Pele Arrepiar

Local: Bar do Vila – Avenida Mendonça Furtado, 596 – Centro

Data: 31 de janeiro

Horário: A partir das 21h30

Couvert Artístico: R$ 3,00

Classificação: 16 anos