Edital de fomento e mentoria promove o desenvolvimento de produtos inovadores

Lançado em evento que contou com a participação de representantes de startups, a 1ª edição do Programa Startup Indústria do Hub de Inovação SENAI SESI, visa apoiar a produtividade e a competitividade local, promovendo o desenvolvimento de negócios industriais com foco na tecnologia e inovação. O objetivo final é o desenvolvimento tecnológico de empresas que disponibilizarão produtos inovadores no mercado.

Os requisitos para que as startups participem do edital são: possuir CNPJ com Classificação Nacional das Atividades Econômicas (CNAE) Industrial do setor de bioeconomia, prototipagem inicial do produto inovador e ter menos de 24 meses de existência. As empresas também precisam apresentar declaração ou certificado de participação em programa de pré-aceleração, aceleração ou incubação.

Serão aprovadas 10 startups que receberão mentoria conceitual e técnica sobre: Análise de Mercado, Produto e Logística, Design de Produto, Produção e Qualidade de Produto e Pitch de validação dos produtos.

Ao final do treinamento serão premiadas três startups que receberão prêmios em dinheiro e viagem técnica ao Instituto SENAI de Inovação, com atuação aderente à temática do projeto onde serão recebidos por pesquisadores renomados com especialidade no desenvolvimento de produtos inovadores.

O diretor executivo da Bactolac, Antônio Carlos Souza, falou sobre o lançamento do edital. “A iniciativa é voltada exclusivamente para as startups, e isso é muito significativo. Nossa expectativa é participar com uma proposta inovadora e uma solução inteligente utilizando novas matérias-primas e novas tecnologias”, destacou.

A gerente executiva de Operações do SESI SENAI, Cleide Guedes, ressaltou que essa é a primeira ação do Hub de Inovação e que a meta é ofertar produtos arrojados para o mercado industrial. “Nossas instituições pretendem estimular, apoiar e fortalecer as startups impulsionando o desenvolvimento de novos produtos com foco na área da bioeconomia”, pontuou.

Sobre as inscrições

As inscrições estarão abertas no período de 14 a 20 de setembro por meio do formulário disponível nos sites: https://ap.sesi.org.br/ e https://www.ap.senai.br/. Cada startup poderá inscrever três participantes para participar da mentoria.

Os candidatos poderão obter mais informações sobre o processo de seleção enviando suas dúvidas para o e-mail: hubinovacao@sesisenaiap.org.br.

