Sebrae promove palestra sobre Inteligência artificial e Chat GPT para impulsionar vendas

Fenômeno na internet e referência em gestão de equipe de vendas, Leandro Branquinho, vem ao Amapá e ministra a Palestra Explorando o poder da inteligência artificial nos negócios: A utilização do Chat GPT para impulsionar vendas

Maria Clara Araújo

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae) realiza o evento intitulado ‘Explorando o Poder da Inteligência Artificial nos Negócios: A Utilização do Chat GPT para Impulsionar Vendas’. Uma oportunidade para ampliar as estratégias de vendas, marketing e tornar as operações empresariais mais ágeis, organizadas e eficientes por meio da inteligência artificial. O evento acontece na sede da instituição, no Salão de Eventos Macapá, no dia 19 de setembro, às 19h.

Segundo a analista da Unidade de Educação Empreendedora do Sebrae (UEE), Nelma Pires, o evento diz respeito ao papel da instituição em promover inovação e novas oportunidades de mercado, compreendendo a importância da inteligência artificial para o futuro dos negócios. “Nós estamos no início de uma nova era da tecnologia de inovação, dessa forma, nós queremos capacitar os líderes de negócios e os demais interessados, fomentar estratégias para o crescimento das empresas e consequentemente, promover um ambiente mais competitivo utilizando como diferencial o domínio da Inteligência artificial e de ferramentas como o Chat GPT”, disse a gestora Nelma Pires.

Palestrante

O palestrante é graduado em Comunicação Social, pós-graduado em Gestão de Micro e Pequenas Empresas e possui especialização em Marketing Estratégico e Gestão de Equipe de Vendas. É autor do Programa Rádio Vendas, veiculado em diversas emissoras pelo país e, desde 2014, integra o time de colunistas da maior publicação de vendas da América Latina, a Revista VendaMais.

Leandro Branquinho, possui mais de 30 anos de experiência no mundo de vendas e soma mais de 980 mil pessoas impactadas na internet; já atuou como Professor Universitário nos cursos de Publicidade e Propaganda, Administração de Empresas, Administração (EAD) e Ciências Contábeis na Universidade Vale do Rio Verde (Unincor).

Ingressos

Os ingressos podem ser adquiridos na sede da instituição, na Unidade de Educação Empreendedora (UEE), e na Secretaria de Cursos, localizada à Avenida Padre Manoel da Nóbrega, 415, Julião Ramos ou na Loja online do Sebrae no Amapá – www.ap.loja.sebrae.com.br. O investimento para participar da palestra será de R$ 30 reais.

Coordenação

A Palestra Explorando o poder da inteligência artificial nos negócios: A utilização do Chat GPT para impulsionar vendas, é coordenada pela gerente da Unidade de Educação Empreendedora (UEE), Lindeti Góes; e pela coordenadora, Nelma Pires.

