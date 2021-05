Escola SESI Amapá oferta bolsas de estudo integrais para alunos dependentes de industriário

Macapá – A Escola SESI Amapá lançou novo Vestibulinho com oferta de bolsas de estudo integrais. As 24 vagas são direcionadas aos dependentes de trabalhador de empresa industrial. Podem participar estudantes do 6° ao 9°ano do Ensino Fundamental e da 1ª série do Ensino Médio.

O primeiro passo é a inscrição online, realizada pelo site ap.sesi.org.br. Em seguida, os candidatos precisam validar os dados informados, por meio do envio dos documentos por e-mail ou WhatsApp. Todos os detalhes da seleção constam no edital publicado no endereço eletrônico, na área Vestibulinho.

Por fim, no dia 26 de maio será realizado um teste de conhecimentos de Língua Portuguesa e Matemática. A prova será realizada presencialmente nas dependências da Escola SESI, das 9h às 12h e das 15h às 18h, de acordo com agendamento e seguindo uma série de cuidados com o objetivo de evitar contaminação pelo coronavírus.

O resultado preliminar está previsto para ser publicado em 27 de maio de 2021, a partir das 12h. Já o resultado final deverá ser divulgado no dia seguinte, 28. Para mais informações, entrar em contato com a secretaria escolar, por meio do número 3084-8920 ou 98414-1728 (WhatsApp).

