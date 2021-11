Programas de Pós-Graduação em Educação da região Norte se reúnem na Unifap

Objetivo é organizar a 4ª Reunião Científica Regional Norte da Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em Educação

Coordenadores dos programas de pós-graduação das universidades da região Norte estão reunidos desde a última terça-feira, 9, na Universidade Federal do Amapá (Unifap) para organizar a programação da 4º Reunião Científica da Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em Educação – Regional Norte (ANPEd Norte), que ocorrerá de forma presencial no período de 9 a 11 de novembro de 2022, em Macapá (AP), sob a coordenação do Programa de Pós-Graduação em Educação da Unifap (PPGEd/Unifap). A reunião segue até esta quinta-feira, 11.

Pela manhã do dia 9, os participantes da reunião realizaram visita técnica nos espaços da Unifap e da Universidade do Estado do Amapá (Ueap), instituições que receberão o evento em 2022, para verificar a infraestrutura oferecida em cada um. “Já estivemos visitando o espaço da Ueap, que é um espaço excelente, estamos agora aqui na Unifap, que consideramos que é o espaço ideal para a gente realizar nossa quarta reunião científica dos programas de pós-graduação do Norte. O espaço oferece todas as condições necessárias, tem um anfiteatro em forma de auditório que atende a quantidade de público que esperamos, assim como a estrutura das salas, para nossos grupos de trabalho e para as sessões especiais, então a expectativa é a melhor possível. A Unifap, junto com a UEAP, ou seja, o estado do Amapá possui os elementos necessários para a gente realizar nosso evento”, afirmou o coordenador da regional Norte do Fórum dos Coordenadores dos Programas de Pós-graduação e Pesquisa em Educação (Forpred Norte), Prof. Dr. Waldir Abreu.

A mesa de abertura da reunião ocorreu no turno da noite, com a participação da vice-reitora da Unifap, Profª. Drª. Simone Leal; a representante da Presidência Nacional da ANPEd, Profª. Drª. Maria Luiza Süssekind; pela vice-presidente da ANPEd Norte, Profª. Drª. Ivanilde Apoluceno; pela coordenadora do FORPREd Nacional, Profª. Drª. Fabiane Maia; pelo coordenador do FORPREd Norte, Prof. Dr. Waldir Abreu; e pela presidente da comissão local PPGed/Unifap, Profª Dra. Ilma Barleta.

Para a representante da Presidência Nacional da ANPEd, Profª. Drª. Maria Luiza Süssekind, a programação da reunião científica da regional Norte da ANPEd, que ocorrerá no ano que vem, será uma construção coletiva que contribuirá para o conhecimento científico em educação. “Eu espero que a gente possa atender, inclusive, a rede municipal de professores, com espaços de formação que sejam importantes, interessantes e marcantes para todo mundo que está aqui. A retomada das atividades presenciais a partir de 2022 nos impele ao compromisso de sempre manter algumas atividades on-line, híbridas e que atinjam o Brasil e o mundo. A gente aprendeu muito durante esse período de pandemia, mas a retomada do encontro presencial da Anped Norte é uma etapa fundamental do nosso futuro próximo”, observou.

A vice-presidente da regional Norte da ANPEd, profª. Drª. Ivanilde Apoluceno, elogiou a estrutura e a adequação dos espaços da Unifap que serão utilizados no evento presencial, em 2022. A coordenadora do FORPREd Nacional, Profª. Drª. Fabiane Maia, ressaltou o empenho da comissão local PPGEd/Unifap e que a Universidade está preparada para receber o evento. “O intuito da ANPEd é conhecer as universidades que fazem a pós-graduação na região Norte e a gente pensa que vocês têm todas as condições para realizar esse objetivo de discutir, em alto nível, os conhecimentos científicos da educação brasileira aqui no centro do mundo, onde a gente consegue visualizar de fato a centralidade da pesquisa em educação para a região Norte no próximo ano”, aditou.

A Reunião Científica Regional Norte ocorre anualmente e tem como objetivo a socialização das pesquisas e estudos realizados na área de educação e afins dos filiados da ANPEd, bem como propiciar intercâmbios e debates sobre temáticas de interesse da Associação. A última edição da ANPEd Norte foi realizada de 17 a 20 de março deste ano, no formato totalmente on-line por conta da pandemia do coronavírus. Em 2022, será a primeira vez que a Unifap sediará o evento científico.

