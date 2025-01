Governo do Amapá inicia pré- matrícula escolas de gestão compartilhada e bilíngue

O Governo do Estado inicia na segunda-feira, 6, a pré-matrículas das unidades educacionais de gestão compartilhada. O procedimento deve ser feito até às 23h59 da quinta-feira, 9, no site da Escola Pública Amapá.

ACESSE A PRÉ-MATRÍCULA AQUI

Após a etapa on-line, é necessário que o pai ou responsável compareça para o sorteio das vagas na escola selecionada, no dia 11 de janeiro. O horário do sorteio foi pré-definido para cada unidade em edital.

“As escolas de gestão compartilhada têm uma procura muito grande, mas possuem um limite de vagas por turma. Então, a forma mais justa encontrada foi abrir a possibilidade de todos se inscreverem e realizar o sorteio, com a presença de uma comissão para supervisionar o processo seletivo”, explica o coordenador de Políticas Educacionais da Secretaria de Estado de Educação (Seed), Cleiberton Souza.

A lista final dos sorteados e do cadastro reserva será divulgada no dia 13 de janeiro, a partir das 14h, no quadro de avisos das escolas. Em caso de contemplação, o aluno segue para a confirmação da matrícula, que acontece presencialmente entre os dias 15 e 17 de janeiro.

É necessário que o pai ou responsável compareça para o sorteio das vagas na escola selecionada.

Confira os documentos necessários para a confirmação da matrícula:

Aluno: certidão de nascimento, identidade (RG), CPF, cartão do Sistema Único de Saúde (SUS), cartão ou declaração de vacina atualizado e foto 3×4 recente, ressalva ou histórico escolar (no caso do não término do ano letivo, apresentar declaração contendo informação de aprovado);

certidão de nascimento, identidade (RG), CPF, cartão do Sistema Único de Saúde (SUS), cartão ou declaração de vacina atualizado e foto 3×4 recente, ressalva ou histórico escolar (no caso do não término do ano letivo, apresentar declaração contendo informação de aprovado); Pais e responsáveis: identidade (RG), CPF, comprovante de residência ou declaração, cartão ou comprovante do Bolsa Família.

Quem não for sorteado, deve aguardar o início da pré-matrícula nas demais escolas para concorrer a essas vagas.

Cronograma de pré-matrícula:

6 a 9 de janeiro de 2025: gestão compartilhada;

13 a 16 de janeiro de 2025: ensino fundamental, anos iniciais e anos finais;

20 a 23 de janeiro de 2025: ensino médio e Educação de Jovens e Adultos (EJA);

27 a 30 de janeiro de 2025: vagas remanescentes.

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...