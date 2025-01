Governo do Amapá monitora possíveis pontos de alagamentos e orienta medidas de autoproteção em caso de ocorrências devido às chuvas intensas

Defesa Civil Estadual acompanha alerta de precipitações e ventos fortes em 12 municípios do estado até a quarta-feira, 8.

Governo do Amapá monitora po ssíveis pontos de alagamentos e orienta medidas de autoproteção em caso de ocorrências devido às chuvas intensas

Defesa Civil Estadual acompanha alerta de precipitações e ventos fortes em 12 municípios do estado até a quarta-feira, 8.

Com a chegada do inverno amazônico, que se estende até julho, o Governo do Amapá orienta a população sobre cuidados e autoproteção em áreas com riscos de enchentes e alagamentos. A Defesa Civil estadual ac ompanha a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), divulgada nesta segunda-feira, 6, que estima chuvas intensas e ventos fortes em 12 municípios até a quarta-feira, 8.

A Defesa Civil do Amapá tem trabalhado desde dezembro de 2024 com o monitoramento e mapeamento de áreas com maior risco de inundação em todo o estado. O acompanhamento é realizado diariamente e, dependendo da evolução da chuva, equipes de prontidão são aciona das, assim como outras secretarias em caso de necessidades específicas de intervenção, como, por exemplo, a assistência social.

“Estamos com um alerta emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia, possivelmente com grande quantidade de chuvas para hoje (segunda-feira, 6). A cada duas horas temos acompanhado a previsão do tempo e o acumulado de chuva em todo o Amapá e, dependendo da quantidade de chuvas, acionamos nossas equipes de sobreaviso. Além disso, já solicitamos as guarnições do serviço ordinário do Corpo de Bombeiros que façam rondas nas áreas mapeadas que geralmente alagam com o período de inverno”, enfatiza o coordenador da Defesa Civil, major Wagner Reis.

O trabalho da Defesa Civil conta ainda com a vigilância das áreas mais críticas em todo o estado na Sala de Situação, que funciona dentro do quartel do Corpo de Bombeiros, para enfrentar desastres e eventos extremos. O acompanhamento funciona em tempo real via sistemas de satélites.

Previsão e cuidados

O Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Amapá (Iepa) mantém o alerta para possíveis chuvas fortes em algumas regiões do estado nesta segunda-feira, 6.

São esperadas chuvas intensas nos municípios de Laranjal do Jari, Vitória do Jari, Mazagão, Santana, Macapá, Itaubal, Cutias, Amapá, Pracuúba, Tartarugalzinho, Porto Grande e Ferreira Gomes, que possuem acumulados previstos que variam de 50 mm a 100 mm ao dia, com rajadas de vento que podem chegar até 100 km/h.

As medidas de autoproteção em caso de desastres são essenciais para diminuir o número pessoas afetadas e possíveis desabrigados. Lembre-se de:

Proteger documentos e objetos de valor. Guarde os materiais em sacos plásticos;

Desligue os aparelhos elétricos, o quadro geral de energia e o registro de água;

Verifique a estrutura da residência. Se houver trincas ou rachaduras evidentes, acione o Corpo de Bombeiros.

Devido à possibilidade de contaminação, descarte bebidas e alimentos que tiverem contato com a água;

Não utilizar água de fontes naturais e poços após a inundação, pois podem estar contaminados;

Acione o Corpo de Bombeiros ou Defesa Civil para suporte no que for necessário;

Feche bem portas e janelas para evitar a entrada de água;

Garanta a própria segurança, dos familiares, em especial de crianças, idosos e animais de estimação;

Procure um local alto e aguarde o nível da água baixar;

Caso seja necessário andar nas ruas alagadas, tenha cuidado com buracos e bueiros encobertos pela água;

Por fim, em caso de rajadas de vento, não buscar abrigo debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas, importante também não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.



Para atendimento de ocorrências, a população pode acionar a Defesa Civil ou o Corpo de Bombeiros, pelo número 193 e o Centro Integrado de Defesa Social (Ciodes), pelo 190.

Agência de Notícias do Amapá

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...