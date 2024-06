Artesãos do Projeto Tecendo Arte recebem capacitação no Rio de Janeiro

A Missão técnica conta com 10 artesãos do Amapá atendidos pelo projeto de artesanato

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae) realiza Missão Técnica de Capacitação, no Centro Sebrae de Referência do Artesanato Brasileiro (CRAB). O objetivo é proporcionar conexão cultural, experiência técnica de exposição em grandes eventos, adquirir conhecimento em técnicas inovadoras através dos profissionais do CRAB, bem como sensibilizar para participação de eventos nacionais e internacionais, a exemplo do Top 100 de Artesanato. A missão acontece no Rio de Janeiro/RJ, no período de 17 a 21 de junho.

“A visita visa estabelecer e consolidar laços entre os artesãos amapaenses e o CRAB, além de promover a troca de experiências e boas práticas em prol do desenvolvimento do artesanato”, disse a gestora do Projeto Tecendo Arte, Alessandra Martins.

Atividades

A programação contempla visitas técnicas a pontos de destaque do artesanato amapaense para proporcionar aos participantes uma rica experiência cultural e um contato direto com a realidade dos artesãos locais. A capacitação e aprimoramento de técnicas através de oficinas de capacitações, será responsável por oportunizar aprimoramento de habilidades técnicas e ampliar conhecimentos no artesanato.

Coordenação

A Missão Técnica de capacitação no Centro Sebrae de Referência do Artesanato Brasileiro (CRAB), é coordenado pela gerente da Unidade de Atendimento Coletivo – Comércio e Serviços do Sebrae no Amapá (UAC-CS), Vânia Chermont; e pela gestora do Projeto Tecendo Arte, Alessandra Martins.

Parceiros

São parceiros do Sebrae, a Secretaria de Estado do Trabalho e Empreendedorismo (SETE); a Federação dos Pescadores e Aquicultores do Estado do Amapá (Fepap); a Cooperativa Amazart; o coordenador de Artesanato da Sete, Junielson Pessoa; Conselheira do Sebrae no Amapá e vice-presidente Fepap, Kindole Viana; e e a presidente da cooperativa Amazart, Irenilde Gama.

Programação

Data: 18 de junho de 2024 – Terça-Feira

Evento: Visita guiada completa CRAB

Horário: 10h às 11h

Evento: Institucional CRAB (entrega de kit)

Horário: 11h às 11h30

Evento: Oficina de Preservação em bens culturais – Conservação e Restauração)

Palestrante: Victor Glicério Cardoso Martins – Museólogo do CRAB

Horário: 11h30 às 13h

Evento: Almoço

Horário: 13h00 às 14h30

Evento: Visita direcionada as lojas

Horário: 14h30 às 17h

Data: 19 de Junho de 2024 – Quarta-feira

Evento: Oficina de fotografia e oficina de processo criativo

Palestrante: Laura Landau – Pesquisadora CRAB

Horário: 10h às 12h

Evento: Almoço

Horário: 12h às 13h30

Evento: Visita ao Museo de Arte do Rio (MAR)

Horário: 14h

Data: 20 de Junho de 2024 – Quinta-Feira

Evento: Visita ao Museu do Folclore

Horário de funcionamento: Terça a sexta, das 11h às 18h / Sábado, domingo e feriado, das 15h às 18h

Entrada: Entrada franca – Para fazer uso do guia sonoro é cobrada uma taxa de manutenção de R$5 (R$2,50 para estudantes e idosos acima de 65 anos)

Endereço: R. do Catete, 179, Catete, Rio de Janeiro – Rio de Janeiro

Evento: Catedral Metropolitana

Horário de funcionamento: Terça a sexta das 9h às 17h / Sábados e Domingos das 9h às 12h

Entrada: Gratuita

Endereço: Avenida Chile, 245, Centro, Rio de Janeiro – Rio de Janeiro

Evento: Centro Luiz Gonzaga de Tradições Nordestinas

Horário de funcionamento: Terça a quinta das 10h às 18h / Sexta e domingos 10h às 22h

Entrada: R$10,00

Endereço: Campo de São Cristóvão – São Cristóvão, Rio de Janeiro.

Serviço:

Sebrae no Amapá

