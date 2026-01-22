Plano Municipal de Turismo, elaborado pelo Sebrae, impulsiona novas oportunidades em Oiapoque, porta de entrada do Brasil no Norte

O plano reúne mais de 100 projetos, construídos com participação de empresários, comunidade e poder público, para gerar emprego, renda e fortalecer o turismo local

Isabel Ubaiara

O município de Oiapoque (AP) dá um passo estratégico para fortalecer o turismo local e se consolidar como destino na fronteira norte do Brasil. A região passou a contar oficialmente com o Plano Municipal de Turismo, um instrumento de planejamento que organiza e orienta o desenvolvimento do setor pelos próximos oito anos, elaborado pelo Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae), em parceria com a Prefeitura de Oiapoque e o Governo do Estado do Amapá (GEA).

A superintendente do Sebrae no Amapá, Alcilene Cavalcante, destacou a importância do plano para o futuro do município, ressaltando a localização estratégica de Oiapoque e sua forte vocação para negócios, inclusive internacionais.

“O Sebrae contribuiu com sua expertise técnica, garantindo um planejamento alinhado à realidade do território e às oportunidades do mercado. A entrega do plano representa uma ferramenta prática que orienta decisões, organiza investimentos e prepara Oiapoque para receber melhor seus visitantes nacionais e estrangeiros. Tudo isso é resultado de um processo de escuta ativa que envolveu o poder público, empresários, lideranças comunitárias e a população local”, afirmou a superintendente.

Para o prefeito de Oiapoque Pedro Guido, o turismo só acontece quando há participação de todos. “Precisamos olhar para o que município tem, reconhecer nossas potencialidades e transformar isso em oportunidades para a população”, disse o prefeito.

A secretária de Estado do Turismo do Amapá, Syntia Lamarão, reforçou que o plano orientará a política pública do setor e é resultado da participação do trade turístico, representando uma oportunidade concreta de geração de emprego, renda e desenvolvimento local.

“O Governo do Estado está de portas abertas para trabalhar em conjunto com o município e o Sebrae no fortalecimento da política pública do turismo”, acrescentou a secretária.

Turismo

Localizado na fronteira com a Guiana Francesa, Oiapoque é considerado a “porta de entrada” do Brasil e do Amapá para o território europeu, conectado pela ponte binacional. A região possui mais de 20 atrativos turísticos, incluindo o Parque Nacional do Cabo Orange, o Marco do Extremo Norte do Brasil, rios, praias, trilhas ecológicas, cachoeiras, comunidades indígenas e manifestações culturais que preservam a identidade local.

Plano

O Plano Municipal de Turismo de Oiapoque foi conduzido pelo Sebrae no Amapá por meio da gestora Vanusa Collares, através o Programa Cidade Empreendedora, iniciativa que busca transformar a realidade econômica e social dos municípios, junto a gestão pública. O documento reúne mais de 100 projetos e propõe ações voltadas à qualificação dos serviços, valorização dos atrativos locais e promoção do destino de forma sustentável. O plano contempla iniciativas tanto para o setor público, com foco em gestão, infraestrutura e políticas públicas, quanto para o setor privado, atendendo empreendedores e o trade turístico.

Diversos segmentos foram priorizados, como o turismo de compras, impulsionado pela condição de fronteira; o turismo de fronteira, relacionado à circulação entre países; além do ecoturismo e turismo de natureza, turismo de aventura, turismo comunitário, gastronomia local, bares e experiências culturais que reforçam a identidade do lugar.

A entrega oficial do Plano Municipal de Turismo de Oiapoque (2026–2033) ocorreu no dia 14 de janeiro, no Fórum do município. A abertura do evento foi marcada por uma apresentação cultural do grupo de carimbó Raízes de Oiapoque e a cantora regional Natália Reis.

Serviço

Sebrae no Amapá

Unidade de Marketing e Comunicação:

