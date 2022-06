Domingo da Santíssima Trindade dos Inocentes tem confirmação na Tia Gertrudes

Graça alcançada por intersecção da Santíssima há mais de 70 anos ainda hoje é relembrada

Neste 12 de junho o Ciclo do Marabaixo tem continuidade no Bairro Santa Rita com a programação do Domingo da Santíssima Trindade dos Inocente, no Barracão da Tia Gertrudes. Devotos e marabaixeiros participam do café da manhã, missa, Almoço dos Inocentes e tarde de recreação. É o dia em que a promessa feita por Gertrudes, há 76 anos é relembrada como sinal de fé e devoção à Santíssima Trindade.

A programação inicia com às 8h com o café da manhã no Barracão da Tia Gertrudes, onde também será celebrada a missa, o almoço, e a tarde de recreação, com brincadeiras, intervenções poéticas, contação de histórias, atrações culturais e apresentação de capoeira para as crianças. Às 18h inicia a música dançante, e 20h a programação será encerrada.

Promessa e bênção

Gertrudes Saturnino foi uma das pioneiras do Amapá que, junto com Julião Ramos e outros líderes das famílias afrodescendentes, saíram do centro de Macapá, nos anos 40, para que fossem construídos os primeiros prédios e casas oficiais, pelo então governador Janary Nunes. Algumas famílias foram povoar o Laguinho, e outros, como Gertrudes, se mudaram para a Favela, hoje bairro Santa Rita.

A famílias e amigos já realizavam os festejos desde que habitavam o centro de Macapá e levaram para a Favela o costume. A promessa para a Santíssima Trindade foi para que a filha de Gertrudes, Natalina Costa, engravidasse. A graça foi atendida com o nascimento de Manoel Costa, em 1949, e a promessa de oferecer almoço para as 12 crianças foi paga, e até hoje, 73 anos depois, a bênção é celebrada com rezas e muitas brincadeiras dedicadas às crianças. Manoel foi o primeiro dos 12 filhos de Natalina Costa, falecida em 2017, aos 85 anos. Os filhos, netos e bisnetos dão continuidade à tradição e, junto com amigos e integrantes da Associação Berço do Marabaixo da Favela.

Programação

Às 8h será servido o café da manhã no barracão da Gertrudes Saturnino, e às 10h começa a celebração da missa. Às 12h o almoço especial é oferecido para as 12 crianças, e em seguida para todos os presentes. Durante a tarde toda a programação é exclusiva para as crianças.

O Ciclo do Marabaixo iniciou na Semana Santa, no Laguinho, Favela e comunidade rural Campina Grande. No dia 16, Corpus Christi, tem Roda de Marabaixo, e no dia 19 de junho, a programação encerra com a derrubada dos mastros da Santíssima Trindade e Divino Espírito Santo, nas casas das famílias que dão continuidade à tradição.

SERVIÇO:

Barracão da Tia Gertrudes

Av: Duque de Caxias entre Manoel Eudóxio e Professor Tostes

Mariléia Maciel

