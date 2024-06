Homem é condenado a 28 anos por tentativa de feminicídio e estupro

O Conselho de Sentença acolheu integralmente a tese do Ministério Público do Amapá (MP-AP) e condenou Edson da Silva Mendes a 28 anos de reclusão, em regime inicial fechado. O réu foi condenado pelos crimes de tentativa de homicídio qualificado e estupro qualificado, ambos agravados por motivo fútil, impossibilidade de defesa da vítima e violência de gênero.

De acordo com a argumentação do Promotor de Justiça Marcos Costa, titular da 1ª Promotoria de Laranjal do Jari, os fatos ocorreram em 21 de junho de 2023, por volta das 20h, no bairro Nazaré Mineiro. O acusado invadiu a residência da vítima sem autorização, exigindo dinheiro. Ao ser contrariado, desferiu vários golpes com um facão, ferindo-a gravemente no pescoço, rosto e pernas. Mesmo com a vítima ensanguentada, ele a constrangeu a manter relações sexuais, configurando estupro. A morte da vítima não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do acusado.

O Ministério Público comprovou a materialidade dos crimes por meio de laudos periciais, incluindo laudo de constatação, auto de exibição e apreensão da arma branca, imagens das lesões, laudos de exame pericial do local de crime, de lesão corporal e de ato libidinoso.

Durante dos debates, o Promotor Marcos Costa ressaltou que, infelizmente, tratava-se de mais um caso de feminicídio, crime que tem vitimado muitas mulheres amapaenses e é fruto de uma cultura machista que deve ser severamente combatida e extirpada do meio social. “Tenho duas filhas e quero deixar a elas sociedade que as respeite e as trate com dignidade”, finalizou.

Serviço:

Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Amapá

Texto: Paulo Pennafort

*Com informações 1ª Promotoria de Laranjal do Jari

Gerente de Jornalismo: Rita Torrinha

Contato: asscom@mpap.mp.br

