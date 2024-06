Macapá sediará I Fórum de Integração e Combate às Organizações Criminosas

Na terça-feira (25), Macapá será sede do I Fórum de Integração e Combate às Organizações Criminosas no Amapá. O evento, idealizado pela Ouvidoria Nacional do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), em parceria com o Ministério Público do Amapá (MP-AP), reunirá autoridades, profissionais da Segurança Pública, membros e servidores do MP-AP e do Tribunal de Justiça do Amapá (TJAP), para discutir estratégias de combate à criminalidade organizada no estado. Será um espaço de diálogo e ação.

A iniciativa busca fortalecer a integração entre as forças de segurança, o Ministério Público, o Judiciário e a sociedade civil, promovendo a troca de experiências e a construção de soluções conjuntas para combater o crime organizado.

A realização é da conselheira do CNMP, ouvidora nacional e Procuradora de Justiça do MP-AP, Ivana Lúcia Franco Cei, e do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (CEAF/MP-AP), e a coordenação está sob a responsabilidade do tenente-coronel Vinícius Batista, militar em atuação no órgão ministerial.

Programação Aborda Temas Relevantes

A programação do Fórum inclui painéis com especialistas renomados, como o Secretário Nacional de Políticas Penais do Ministério da Justiça, Sr. André Garcia, e o Coronel Uirá do Nascimento Ferreira, ex-Comandante do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Além disso, haverá um espaço dedicado à Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Amapá (SEJUSP) para apresentar o cenário atual das organizações criminosas no estado, bem como as estratégias adotadas para o enfrentamento.



Mesa Redonda Promove Debate Aprofundado



O evento contará ainda com uma mesa redonda composta por autoridades dos painéis e/ou designadas para responder às perguntas e proposições dos participantes. Será um momento importante para aprofundar o debate sobre os temas abordados e buscar soluções conjuntas.

Programação:



I Fórum de Integração e Combate às Organizações Criminosas no Amapá

Data: 25 de junho de 2024 (terça-feira)

Horário: 8h às 12h e das 14h30 às 17h

Local: Auditório da OAB (Rua Independência, 820, bairro Central)

10h20 – Intervalo

11h – Segunda Palestra

Palestrante: Cel. PMERJ Uirá do Nascimento Ferreira. Ex-Comandante do BOPE do RJ.

Tema: A Transterritorialidade das Facções Criminosas Oriundas do Estado do Rio de Janeiro.

12h30 – Intervalo para almoço

14h30 – Espaço destinado à SEJUSP, com a participação da Polícia Militar, Polícia Civil e IAPEN.

16h – Intervalo

16h30 – Mesa redonda para debate sobre os temas apresentados com a participação de gestores, comandantes e autoridades.

17h30 – Encerramento

Serviço:

Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Amapá

Texto: Rita Torrinha – Gerente de Jornalismo

