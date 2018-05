O Dr. Pedro Paulo dias, médico e ex-governador do Amapá, foi acusado de se omitir em atendimento e familiares de Joana Darc, uma mulher de 33 anos que acometida por um cálculo renal acabou morrendo no HE dia 27 deste mês, com infecção hospitalar nos corredores daquele hospital.

O fato foi denunciado hoje no programa de rádio Café com Notícia comandado pela jornalista Ana Girlene Oliveira.

Acompanhe o caso: