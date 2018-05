Jana Figarella e Emerson Espíndola apresentam o espetáculo “ALL STAR”, em Macapá

Atores, cantores e instrumentistas, eles interpretarão os sucessos musicais frutos da parceria entre Cássia Eller e Nando Reis, dois dos nomes que marcaram a história da MPB

O público amapaense terá a chance de ver, ouvir e reviver grandes sucessos musicais de Cássia Eller e Nando Reis, no espetáculo “All Star”, pela interpretação dos artistas Janna Figarella e Emerson Espíndola que, no teatro, vivem o papel dos cantores da MPB no espetáculo “Cássia Eller – O Musical”. O evento acontecerá em Macapá, no dia 12 de maio (sábado), a partir das 21h, no restaurante Norte das Águas, no Complexo do Araxá.

All Star reproduzir um encontro emocionante entre Cássia Eller e Nando Reis, e que marcou para sempre a história da Música Popular Brasileira. O espetáculo define-se como uma grande celebração à amizade, num show que mistura música, causos e teatro. O espetáculo, em Macapá, é produzido pela “Duas Telas Produções”, com duração de 90 minutos e conta ainda com participação de artistas locais.

Cássia e Nando

Figura importante e de expressão no cenário da MPB e do rock nacional nos anos 90, a carioca Cássia Rejane Eller nasceu em 1962 e ficou muito conhecida por sua postura forte, ousada e polêmica. Mulher tímida e de poucas palavras, surpreendia o público como intérprete nos palcos: fera, bicho, anjo e mulher. Com 39 anos de vida e 20 de carreira, Cássia partiu no auge de suas atividades, nos deixando órfãos de sua voz e de suas obras eternas e inesquecíveis.

José Fernando Gomes dos Reis, conhecido artisticamente como Nando Reis, nasceu em 1963, São Paulo. Ébaixista, cantor, violonista e compositor brasileiro. Ex-baixista da banda Titãs, atualmente segue em carreira solo. Nando Reis ficou conhecido como um dos maiores compositores da sua geração.

Desse encontro fulminante, nasce uma das maiores parcerias da música brasileira e uma amizade que rendeu ao compositor Nando Reis canções que ultrapassam gerações. “All Star, Segundo Sol, Luz dos olhos e relicário”, são alguns dos temas que embalaram (e ainda embalam) a trilha sonora de jovens de todas as idades.

Janna Figarella

Jana Figarella nasceu em Manaus, viveu no Recife, radicou-se em Belém e é cidadã santarena. Hoje, apresenta-se em casas de shows que não se limitam na cidade do Rio de Janeiro, onde reside atualmente. Belém (PA), Itaituba (PA), Goiânia (GO), Fortaleza (CE), Condado (PE), João Pessoa (PB), Goiana (PE), São Paulo (SP), Porangaba (SP) e Santarém (PA), são algumas das cidades onde Jana Figarella, realizou suas apresentações. Através da música, ela mostra para o público do Sul algo que o Norte já sabe, que música é a sua vida.

Simples, carismática a cantora não tem receio em abrir o coração e revelar seus sentimentos em suas composições. É formada em Artes Cênicas pela Universidade Federal de Pernambuco e jamais imaginou interpretar um musical. Era avessa ao estilo que nos últimos anos tem ganhado força no Brasil. “Eu tinha um pouco de preconceito com musical. Não gostava desse estilo Broadway, de dançar, fazer pirueta no ar… Mas tive sorte de estar num musical diferente. Afinal, a Cássia jamais iria gostar de ver espetáculo sobre ela com os atores fazendo aquelas coisa”, conta.

Emerson Espíndola

Não foi só a cabeleira cor de fogo de Emerson Espindola, 25 anos, que convenceu a produção de Cássia Eller – O Musical a escolhê-lo para dar vida a um personagem crucial na trajetória pessoal e profissional da cantora. O ator nascido e criado em Camboriú, é um multiartista que canta, toca e atua. Ele foi selecionado entre mais de mil candidatos para integrar o elenco e desde o ano passado interpreta 10 papéis no espetáculo, incluindo o músico Nando Reis.

Participações especiais

O show contará ainda com algumas participações locais, pra lá de especiais, como da cantora Sandra Lima (conhecida na noite amapaense por adorar um repertório composto em sua maioria de músicas de Cássia Eller). Além dela, subirão ao palco Nara Lima (filha de Sandra) e o consagrado artista João Batera na percuteria. Na abertura, a banda Dezoito21 recepcionará o público, minutos antes do início do show, com um repertório acústico, com clássicos do rock nacional.

SERVIÇO:

Quando: 12 de maio (sábado), a partir das às 21h.

Onde: Bar e Restaurante Norte das Águas, no Complexo do Araxá

Quanto: R$ 30,00 (1° LOTE) | Na loja Norte Rock, no Vila Nova Shopping

Informações e reservas pelo número: (96) 99113-9341 (também é Whatsapp)

Junior Nery