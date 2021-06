Prefeitura lança Programa Portas Abertas para contratação de estagiários em Macapá

O programa está com 100 vagas abertas para estagiários de nível médio e superior para atuarem em Macapá e nos distritos da Pedreira, Pacuí e Bailique

A Prefeitura de Macapá, em parceria com o Instituto INOVA – Estágio e Aprendiz, inicia nesta terça-feira (1º) o processo seletivo para contratação de estagiários. O Programa Portas Abertas disponibiliza 100 vagas para estudantes matriculados nas instituições públicas e privadas de ensino médio e superior.

Em Macapá, são destinadas 85 vagas de nível superior divididas entre os cursos de Administração, Direito, Engenharia Elétrica, Psicologia, Serviço Social, Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo, Matemática, Letras, Educação Física, Ciência Contábeis, Enfermagem e Jornalismo, Tecnologia de Informação, Recursos Humanos, Biologia e Medicina Veterinária.

Além da cidade, estudantes dos distritos de Bailique, Pedreira e Pacuí terão oportunidade de estagiar em setores da Prefeitura. As vagas são para ensino médio, sendo dez para o Bailique, cinco para a Pedreira e cinco para a região do Pacuí.

“Hoje estamos cumprindo uma promessa de campanha que é a geração de emprego e renda. Um momento de muita alegria quando além dos estágios em Macapá, também oportunizamos vagas aos jovens dos distritos do Pedreira, Pacuí e Bailique. Isso é inédito na gestão municipal”, destaca o prefeito Dr. Furlan.

A secretária municipal de Planejamento, Fernanda Cabral, afirma que a gestão tem se empenhado para favorecer estas oportunidades. “Eu fui estagiária e sei da importância na vida pessoal e acadêmica. Muitas vezes, os estudantes só tem essa renda e com a pandemia, sabemos que esse processo foi abalado”, disse.

Lei

A iniciativa se deu através de um convênio resultante da alteração da Lei Municipal nº 1.693/2009, de autoria do vereador Caetano Bentes (Rede), que regula os valores a serem pagos nos estágios remunerados de estudantes na capital e dá outras providências.

A presidente executiva do INOVA, Fabíola Ribeiro, pontua que com a lei foi possível realizar o contrato com a Prefeitura de Macapá. “O instituto existe há sete anos e o nosso objetivo é encaminhar os jovens para o mercado de trabalho. Com a pandemia, tivemos muitas dificuldades em conseguir vagas para os nossos estudantes. Agora, com esse convênio, abriremos oportunidades”, finaliza.

Processo seletivo

As inscrições iniciam nesta terça-feira (1º) e seguem até às 12h do dia 5 de junho. Os candidatos devem preencher o formulário disponibilizado no site da Prefeitura de Macapá, no link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSccY3BZPEABsr6WBY25zH08OFcnRW0cvleswxIsh-eX4drAYQ/viewform e enviar o currículo, além da declaração escolar atualizada, para o e-mail [email protected] . Os estudantes com necessidades especiais deverão anexar o laudo. As informações e áreas estão no edital do certame, disponível no endereço de cadastro.

As seleções para as entrevistas serão feitas por análise curricular e serão analisados conhecimentos avançados em informática, disponibilidade de horário, habilidade, conhecimentos e se o candidato está regularmente matriculado na instituição de ensino.

Os candidatos aprovados ficarão em cadastro de reserva, podendo ser chamado posteriormente, de acordo com a necessidade da Prefeitura Municipal de Macapá.

Contratação

Cada estagiário contratado terá direito a bolsa-auxílio mensal no valor de R$550, 00 (quinhentos e cinquenta reais), auxílio-transporte, seguro de vida, auxílios acidente e funeral.

A carga horária será de 30 horas semanais para nível superior e para nível médio 4 horas por dia totalizando 20 horas semanais. O estágio terá duração mínima de seis meses, podendo ser prorrogado enquanto estiver estudando.

Laiza Mangas

Secretaria Municipal de Comunicação Social

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...