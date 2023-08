Workshop busca alinhamento entre instituições e liberação rápida de alvarás para empresas

O evento objetiva tirar as dúvidas de engenheiros e arquitetos sobre os trâmites do Corpo de Bombeiros na análise de projetos e aquisição dos alvarás de funcionamento.

A Fecomércio Amapá em parceria com o Corpo de O Corpo de Bombeiros Militar, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá (CREA/AP) e o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Amapá (CAU/AP), realiza no próximo dia 31 de agosto, na sede da Federação, o primeiro workshop intitulado “Processos de Licenciamento de Empreendimentos juntos ao Corpo de Bombeiros”.

O evento tem por objetivo trazer orientações aos profissionais que atuam direta e indiretamente nos projetos de incêndio, obras e estruturas sobre as normas e trâmites para que os empreendimentos consigam, após as vistorias, seus alvarás de funcionamento de forma mais célere.

Desde março, o Superintendente da Fecomércio Amapá, Welton Cardoso, vem cumprindo agenda com representantes do Bombeiros, CREA e CAU para alinhar estratégias e ações que contribuam para sanar as dúvidas de empresas e os órgãos de fiscalização sobre os alvarás de funcionamento.

Para esse evento, foram organizados sete momentos envolvendo credenciamento, palestras, coffee breack e encerramento. Os palestrantes serão profissionais do Corpo de Bombeiros, CREA e CAU.

Confira a programação completa:

Data: 31/08/2023

Local: Auditório do Prédio da Fecomércio Amapá

Das 8h às 8h30min – Credenciamento

Das 8h30min às 9h – Palestra: O sistema de segurança contra incêndio no brasil e no mundo – legislações e abordagens técnicas.

Das 9h às 9h30min – Palestra: Processos de análises e vistorias Técnicas no CBMAP- fluxogramas e procedimentos.

Das 9h30min às 10h – Palestra: Mudanças sistemáticas no serviço técnico do CBMAP e fala aberta para perguntas e respostas.

Das 10h às 10h30min – Coffee Breack

Das 10h30min às 12h – Boas práticas e preenchimento de RRT CAU e ART CREA – Perguntas e respostas.

Encerramento.

SUGESTÃO DE ENTREVISTADOS:

Josué Rocha – Presidente em Exercício da Fecomércio Amapá

Ten. Cel. Orielson Pantoja – Corpo de Bombeiros Militar

Welton Barreiros – Presidente do CAU/AP

Edson Kuwahara – Presidente do CREA-AP

Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Amapá – Fecomércio/AP

Divisão de Comunicação

Valdeí Balieiro – Assessor de Comunicação

E-mail: ascom@fecomecio-ap.com.br

Cel/WhatsApp (96) 99146-8469

Glaucia Lobato – Gerente de Comunicação

