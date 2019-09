Galeria Fátima Garcia recebe a exposição coletiva MARGENS

Na próxima sexta-feira (20), acontece a abertura da exposição MARGENS, na Galeria Fátima Garcia / DEPLA (Prédio de Artes e Letras) UNIFAP. A exposição é compreendida como uma “caixa de gentilezas”, onde artistas e colaboradores depositaram fragmentos de seus enredos urbanos, para contemplação e deleite de seus observadores.

Um grupo de 14 artistas entre eles, ilustradores, tatuadores, grafiteiros e músicos se debruçaram num processo inventivo que difere totalmente de sua plataforma original. Não se tem muros, nem ruas, nem lousas, nem instrumentos musicais, nem uma pistola de tatuagem, mas, o picho, o grafite, os pincéis, as cores, os sons, a tatuagem.

É nesse tráfego de contramão, que os artistas vêm depositar a urbes num espaço para a mediação artística-educativa sobre a cidade. Não se quer ousar dizer, que a arte de rua (Street Art) se encaixou ou se adaptou para um espaço museológico tradicional, antes sim, apontar que a perspectiva é gerar sensações, reflexões e debates sobre vivências e intercâmbios artísticos quase ilógicos, porém, possíveis.

É a primeira exposição de grande porte que a galeria Fátima Garcia recebe, inaugurada em 2018, recebeu o nome recentemente, em homenagem a uma educadora do curso de Licenciatura em Arte Visuais da Universidade Federal do Amapá. A galeria carrega a honra de homenagear uma mulher de trajetória forte na formação de artistas e arte-educadores.

A exposição faz parte do calendário do Circuito Traços de Graffiti. A intenção é, a priori, alavancar o cenário de urbanografias, nas quais se discute e ampara a sinestesia das ruas, trazendo os artistas atuantes para diálogos com novos talentos que querem imergir nessa linguagem. Dentre as obras, pode-se observar variadas técnicas como as tridimensionais, verticais, desenhos sobre madeira, telas, papeis diversos, sprays, acrílicas, aquarelas.

A exposição permanece aberta ao público, sob agendamento de mediação, até o dia 04 de outubro de 2019. Agendamentos de visitas guiadas para estudantes e grupos, poderão ser feitas pelo número (96)981015964 ou no perfil oficial do evento (@circuitotracosap).

Serviço:

Exposição Margens

Curadoria e montagem: Lene Moraes

Responsável técnico: Silvia Carla Marques

Abertura: 20/09/19

Horário: 20H

Local: Galeria Fátima Garcia / DEPLA (Prédio de Artes e Letras) UNIFAP

Duração: 15 dias

Detalhes: Exposição Coletiva

Artistas: Aron Miranda, Ash, Campis, Cotonete, Eder Pimenta, Gafa, Gesiel, Kash, Branks, News, Moka, Muller Lopes, Nomed e Nindelfor.

