Cursos técnicos gratuitos: SENAI Amapá abre 310 vagas em Macapá, Santana e Vale do Jari 

Por meio do programa de gratuidade regimental, o SENAI Amapá abre o primeiro processo seletivo de cursos técnicos do ano. Com a oferta de 310 vagas, em três editais para as unidades de Macapá, Santana e Vale do Jari, as formações são na área de gestão, gastronomia, moda e elétrica, para pessoas com idade a partir de 16 anos. As inscrições já começaram e seguem até 16 de fevereiro.

Para participar, o candidato deve estar cursando a partir do 2º ano do Ensino Médio ou já ter concluído os estudos em escola da rede pública de ensino. Além disso, é necessário comprovar média escolar acima de 60% no aproveitamento das áreas do conhecimento e ter baixa renda.

As inscrições acontecem de forma presencial, nas unidades de disponibilidade dos cursos:

– Macapá: Vestuário, Administração e Edificações.

– Santana: Eletrotécnica e Administração.

– Vale do Jari: Administração e Redes de Computadores.

Além dos documentos pessoais, como RG e CPF, é necessário apresentar histórico escolar original de ensino médio e os anexos descritos no edital, como: auto declaração de postulante e o termo de consentimento para o tratamento de dados pessoais no processo seletivo para cursos de gratuidade no SENAI Amapá.

A supervisora de produção do SENAI Amapá, Gislaine Baía, destaca que a oferta gratuita é uma forma de democratizar a educação e profissionalizar o jovem para o mercado de trabalho. “Queremos desenvolver a indústria amapaense, por isso, é fundamental oportunizar meios para que o jovem seja capacitado e preparado para buscar oportunidades de emprego”, finalizou.

