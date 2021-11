Programação da coleta domiciliar de lixo não tem alteração aos fins de semana e feriados

Serviço é considerado essencial para a população e mantido 100% em todos os bairros da capital.

A Prefeitura de Macapá mantém os atendimentos públicos considerados essenciais à população durante os fins de semana e feriados. A Secretaria Municipal de Zeladoria Urbana está entre as pastas que permanece com os serviços ativos em 100%.

Com isso, a coleta de lixo domiciliar acontece em toda a cidade sem nenhuma alteração no cronograma. A zeladoria orienta a população que o lixo deve ser colocado para a coleta uma hora antes da passagem dos caminhões.

“Nosso trabalho não para. Estamos todos os dias nas ruas, inclusive aos fins de semana e feriados. A coleta do lixo domiciliar é um serviço essencial, por isso a mantemos diariamente”, ressaltou o secretário municipal de Zeladoria Urbana, Jean Patrick. Ele reforça ainda que também é necessário embalar o lixo de forma correta em sacolas reforçadas e bem lacradas.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO DA COLETA DE LIXO DOMICILIAR:

Coleta diurna a partir das 7h. Segundas, quartas e sextas-feiras.

Fazendinha, Chefe Clodoaldo, Alfaville, Murici, Vale Verde, Barcellos II, Mônaco, Samarino, Jardim Oliveira, Pedrinhas, Araxá, Muca, conjunto Marco Zero, Nova Esperança, Cuba de Asfalto, Novo Buritizal, Congós, Laurindo Banha, Hospital de Base, Zerão, Universidade e Cidade Nova I e II, Conjunto da Embrapa;

Terças, quintas e sábados

Pantanal, Renascer II, Vitória do Renascer, São Lázaro, Renascer I, Jardim Felicidade I e II, Novo Horizonte, Lago da Vaca, Boné Azul, São José, Sol Nascente, Ipê, Curiaú, Infraero I e II, Ilha Mirim, Parque dos Buritis, Açaí, Morada das Palmeiras, Brasil Novo, Liberdade, Amazonas, Ramal do Azevedo, Res. Lagoa, Ramal do Goiabal, Marabaixo I, II e III, Res. Independência (Marabaixo IV) e Jardim América (Marabaixo).

Coleta noturna a partir das 19h. Segunda a sábado.

Perpétuo Socorro, Laguinho, Pacoval, Central, Santa Rita, Alvorada, Trem, Buritizal, Beirol, Santa Inês e Conjuntos Habitacionais São José, Açucena, Mucajá e Macapaba, conjuntos residenciais ao longo da Rodovia Duca Serra e Jesus de Nazaré;

Segundas, quartas e sextas-feiras: Jardim Equatorial e Conjunto Cabralzinho;

Terças, quintas e sábados: Coração e Loteamento Platon.

No complexo Beira-Rio a coleta é feita cinco vezes ao dia. Nos horários de 1h, 7h, 12h, 16h e 19h.

A coleta nas feiras e mercados da cidade ocorre de segunda a domingo.

De acordo com a lei 054 de 2008, que trata do gerenciamento e acondicionamento dos resíduos sólidos urbanos e hospitalares “todo munícipe tem a responsabilidade de descartar o seu lixo nos horários e dias estipulados pela coleta e transporte da gestão municipal”, mediante a falta do não cumprimento da legislação o munícipe que tiver irregular e cometendo algum crime ambiental será passivo imediatamente de auto de infração e responderá civilmente pelo ato.

