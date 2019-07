Mudas de plantas serão doadas nas domingueiras do Macapá Verão

Domingo inicia a festa mais esperada do mês de férias, o Macapá Verão, que será marcada com uma extensa programação. Além dos shows e apresentações no palco do balneário da Fazendinha, haverá distribuição de mudas de plantas ornamentais e frutíferas, e kits infantis de plantio. Serão mais de 600 mudas disponíveis para a população.

Espécies como ipês, vermelhinhas, manjericão, mini-alamanda, açaí, jambo e cupuaçu estarão disponíveis para os veranistas que passarão pela Fazendinha. Também serão entregues juntamente com as mudas kits de plantio para as crianças. Eles contêm sementes de hortaliças, um saquinho com terra preta, um pequeno vaso, uma pequena pá e instruções de plantio e cultivo.

Aline Brito