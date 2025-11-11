Ueap sedia 3ª edição das Jornadas Pretas nas Ciências para promoção da Educação Antirracista

A Universidade do Estado do Amapá (Ueap), realiza na segunda e terça-feira, 10 e 11, a 3ª edição das Jornadas Pretas nas Ciências: Saberes, Lutas e Protagonismos. O evento, coordenado pelo Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas (NEABI), visa a valorização dos conhecimentos produzidos por pessoas negras nas diversas áreas do saber, reconhecendo suas trajetórias e contribuições para a ciência e para a promoç ão de uma educação antirracista.

Na abertura, ocorre a palestra master de Jéssica Thaís e Zé Miguel, que abordarão o tema “Escritas de Existência: Arte, Literatura e Resistência Negra na Amazônia”. A noite será encerrada com uma Apresentação Cultural: Mulheres na Percussão. Na terça-feira, o evento será dedicado às Atividades Acadêmicas e Culturais, iniciando às 8h30.

O cronograma inclui rodas de conversas, lançamento de livros e apresentações resumos acadêmicos. Um momento de destaque será a exposição em vídeo da Escola Quilombola Davi Miranda, que recentemente venceu a etapa regional da Olimpíada de Cartografia com um jogo sobre a cultura afro-amapaense.

Agência de Notícias do Amapá

Curtir isso: Curtir Carregando...