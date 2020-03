Orkut voltou? Clone da rede social ganha app para Android

Clone do Orkut foi criado em 2017 com interface semelhante e comunidades; rede social não tem vínculo com Google

O Orkut encerrou as atividades em 2014 e, dois anos depois, o Google apagou todos os dados da nostálgica rede social. Então, em 2017, surgiu um clone com interface semelhante e até mesmo comunidades: ele continuou existindo ao longo desse tempo, e recentemente voltou à tona após ganhar um aplicativo para Android.

O clone do Orkut está disponível em www.orkut.br.com. O site podia ser acessado via orkut.li até 2017, segundo o Internet Archive; esta URL viralizou na época, porém não leva mais à rede social.

O app para Android, por sua vez, é mais recente: ele tem avaliações na Play Store desde 2 de fevereiro de 2020, e chamou a atenção neste final de semana quando “Orkut” se tornou um dos trending topics no Twitter.

As interfaces do app e do site são ligeiramente diferentes, indicando que não se trata apenas de um webview (isto é, de um site convertido em formato de app).

