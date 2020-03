Hoje tem superlua, saiba qual o melhor horário para ver o fenômeno

Belo evento astronômico ocorre quando a Lua está cheia no mesmo momento em que está mais próxima da Terra em sua órbita

Rafael Rigues

Acontece na noite desta segunda-feira (9) uma das maiores e mais brilhantes “superluas” do ano. O fenômeno ocorre quando a Lua está cheia ao mesmo tempo em que está no ponto mais próximo da Terra em sua órbita, chamado de perigeu.

No Brasil o melhor horário para observar o fenômeno será logo após o pôr-do-sol, por volta das 19 horas. Entretanto, o momento exato do perigeu será algumas horas antes, às 14h48 no horário de Brasília.

