Facebook pagou quase US$ 1 bilhão para comprar empresa que está desenvolvendo pulseiras de leitura cerebral

O chefe de realidade aumentada e realidade virtual do Facebook, Andrew Bosworth, anunciou oficialmente a aquisição no Facebook ontem. Ele revelou que a startup se juntará à equipe do Facebook Reality Labs na esperança de acelerar seu desenvolvimento e disponibilidade para os consumidores.

Fontes familiarizadas com o assunto disseram à CNBC que o acordo valia entre US$ 500 milhões e US$ 1 bilhão, apesar de um porta-voz do Facebook afirmar que na verdade era menos de um bilhão.

Então, o que o Facebook planeja fazer com a tecnologia da CTRL-Labs? Um dos últimos obstáculos para tornar os dispositivos inteligentes menores, mais fáceis de usar e genuinamente práticos é garantir que as pessoas consigam interagir com eles e operá-los.

