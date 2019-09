Google diz ter atingido a supremacia quântica

Rafael Rigues

Processador quântico desenvolvido pela empresa teria resolvido, em três minutos e 20 segundos, um problema que um computador tradicional levaria 10 mil anos para resolver

De acordo com um artigo publicado no jornal Financial Times, engenheiros do Google atingiram a chamada “supremacia quântica”, momento em que é provado que um computador quântico consegue resolver problemas que um computador “clássico”, como os sistemas atuais, é incapaz de resolver.

A informação veio de um artigo assinado por engenheiros do Google que foi postado em um site da Nasa na semana passada e rapidamente removido, mas não antes que o Financial Times conseguisse uma cópia.

De acordo com o texto, um processador quântico batizado de “Sycamore” conseguiu, em três minutos e 20 segundos, provar que um gerador de números aleatórios era realmente aleatório. Uma tarefa que mesmo o supercomputador mais poderoso da atualidade, chamado Summit, levaria 10 mil anos para resolver.

Veja mais no Olhar Digital

Curtir isso: Curtir Carregando...