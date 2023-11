Semana de Biologia debate sobre os desafios e oportunidades dos biólogos no AP

Evento ocorrerá de 27 a 30 de novembro e as inscrições já estão abertas.

O curso de Ciências Biológicas, da Universidade Federal do Amapá (Unifap), realizará, de 27 a 30 de novembro, a Semana de Biologia 2023 no campus Marco Zero do Equador, em Macapá (AP). As inscrições para o evento já estão abertas e podem ser efetuadas no site oficial da Semana: https://www.even3.com.br/semanadebiologia2023/.

A programação contará com palestras, mesas-redondas, minicursos e exposição dos laboratórios da graduação. As palestras e mesas-redondas abordarão temas como o papel do biólogo como profissional no Amapá e a inserção no mercado de trabalho, nutrição e fisiologia de peixes e camarões de água doce, bioeconomia, métodos de controle biológico utilizados no estado, quelônios amazônicos, entre outros.

O evento ofertará seis minicursos, que ocorrerão nos dias 29 e 30 de novembro: “Ensaios e propagação de insetos”, “Método de detecção de resistência aos antimicrobianos: uma experiência teórico-prática, “Métodos de extração de óleos”, “Produção de materiais didáticos adaptados”, Técnica de RT PCR para identificação de agentes infecciosos” e “Técnicas de campo”.

A taxa de inscrição está no valor de R$ 30 para estudantes de graduação, R$ 35 para alunos de pós-graduação e R$ 40 para profissionais.

Confira toda a programação da Semana de Biologia 2023 em https://www.even3.com.br/semanadebiologia2023/.

Serviço

Semana de Biologia 2023

De 27 a 30 de novembro de 2023, no campus universitário Marco Zero do Equador (Rod. Josmar Chaves Pinto, KM 02, bairro Universidade, Macapá-AP). Taxa de inscrição: R$ 30 para estudantes de graduação, R$ 35 para alunos de pós-graduação e R$ 40 para profissionais. Informações: https://www.even3.com.br/semanadebiologia2023/.

