10 atitudes simples para ajudar o meio ambiente

Contribuir com a preservação do planeta não é tão difícil e a gente te mostra como!

Thais Varela

Cuidar do meio ambiente e melhorar os nossos hábitos para que eles não sejam prejudiciais ao planeta é muito importante e não tem hora certa para começarmos a colocar em prática atitudes mais sustentáveis.

E não pense que, para isso, você precisa mudar completamente a sua rotina. Nada disso, é possível ser uma pessoa mais legal com a mãe natureza sem alterar a sua vida. Sabia que coisas como apagar as luzes quando for assistir ao seu seriado favorito e não desperdiçar guardanapos quando for comer um lanche já podem contribuir para melhorar o mundo em que vivemos?

Veja mais atitudes simples e que fazem a diferença!

