Segunda etapa da pré-matrícula escolar começará dia 5 de fevereiro

A segunda etapa da pré-matrícula escolar iniciará nesta terça-feira, 5, a partir das 14h. Pais e responsáveis devem ficar atentos aos prazos e documentação necessária para efetivar a matrícula dos estudantes para o ano letivo de 2019. Nos dias 5, 6 e 7 de fevereiro, a pré-matrícula acontecerá pelo site www.escolapublica.ap.gov.br. Nos dias 6, 7 e 8, a efetivação da matrícula ocorrerá na escola pretendida, com a entrega dos documentos originais e com cópias.

Esta segunda etapa é voltada para aqueles que não participaram da Chamada Escolar 2019 ou não conseguiram efetivar a pré-matrícula na primeira etapa. Neste momento, a oferta é para as modalidades de ensino infantil (1º e 2º períodos), ensino fundamental (1º ao 9º ano) e Educação de Jovens e Adultos (EJA) – 1ª a 4ª etapa. A rede municipal de educação de Macapá conta com mais de 80 escolas, que atendem aos ensinos infantil, fundamental – 1º ao 5º ano – e Educação de Jovens e Adultos.

O início do ano letivo da rede municipal está previsto para 11 de março.

Documentação necessária

Para efetuar a pré-matrícula, é necessário apresentar a Certidão de Nascimento, CPF e carteira do SUS do estudante; e RG, CPF e comprovante de residência do responsável. Para efetivação da matrícula na escola, é necessário apresentar originais e cópias dos seguintes documentos: CPF, Certidão de Nascimento, cartão de vacina, carteira do SUS, comprovante de residência e foto 3×4.

Postos de atendimento

Além das escolas municipais que possuem Laboratório de Informática Educativa (Lied), funcionando com acesso à internet, a Secretaria Municipal de Educação irá atender os pais e responsáveis para a retirada de dúvidas e auxílio para cadastro no site www.escolapublica.ap.gov.br. O Governo Estadual disponibiliza também as unidades Super Fácil para apoio em Macapá e Santana, o Centro de Ensino Profissionalizante do Amapá Profª Josinete Oliveira Barroso (Cepajob) e o Núcleo de Tecnologia Educacional (NTE).

Serviço

Data: 05, 06 e 07/02