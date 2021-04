Sisu 2021 abre inscrições nesta terça-feira (06); confira como participar

Programa disponibiliza vagas para graduação em universidades públicas

O Sistema de Seleção Unificada (Sisu), programa do governo federal que disponibiliza vagas para cursos de graduação em universidades públicas de todo o Brasil, inicia hoje as inscrições para a edição 2021.1. Os candidatos devem ter participado, obrigatoriamente, do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020

Nesta edição serão disponibilizadas 209.190 mil oportunidades, distribuídas em 5.685 mil cursos de 110 instituições. As vagas que estão sendo oferecidas são para matrículas ainda neste primeiro semestre de 2021.

As inscrições devem ser efetuadas diretamente no site do Sisu. Ao clicar em “fazer inscrição”, o candidato será direcionado para fazer login no Gov.br, caso não tenha será preciso fazer o cadastro. Será possível escolher até duas opções de cursos e, após confirmar algumas informações solicitadas pelo sistema, basta clicar em “confirmar a minha inscrição”.

O programa conta com uma chamada única que será liberada no dia 13 de abril. Os aprovados terão entre 14 a 19 de abril para efetuar a matrícula ou o registro acadêmico na instituição de ensino para a qual for selecionado. Quem não for convocado pode integrar a lista de espera entre os dias 13 a 19 de abril.

Confira a nota de corte diariamente

Uma etapa muito importante, mas que algumas pessoas não prestam atenção nisso é a atualização da nota de corte até o último dia das inscrições. Essa nota é a menor pontuação necessária para conseguir ser selecionado no curso. É importante verificá-la, pois, a cada dia o sistema pode receber novas inscrições para o mesmo curso na mesma instituição e, com isso, a nota de corte pode variar a cada dia.

Caso ela esteja muito distante da sua média, por exemplo, a nota de corte para o curso chegar a 800 e a sua média for 700, será possível mudar a opção de curso até o fechamento da inscrição, escolhendo outra oportunidade mais próxima da sua nota.

Saiba como funciona e acompanhe a lista de espera

A lista de espera é a última etapa do processo seletivo do Sisu. Os candidatos não selecionados na chamada única podem participar dessa lista. Nesse caso, as convocações são realizadas pelas instituições, por isso, é preciso acompanhar o site da faculdade para não perder as chamadas.

Cronograma Sisu 2021.1

Inscrições: de 6 a 9 de abril

Resultado da chamada única: 13 de abril

Matrícula ou registro acadêmico: de 14 a 19 de abril

Manifestar interesse em participar da lista de espera: de 13 a 19 de abril

Fonte: Agência Educa Mais Brasil

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...