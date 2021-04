Principais benefícios dos peptídeos de colágeno Verisol

Você já ouviu falar dos peptídeos de colágeno verisol? Os peptídeos são pequenos fragmentos da proteína de colágeno que, devido ao seu tamanho, conseguem ser melhor absorvidos pelo corpo e, consequentemente, mostrar seus benefícios muito mais rapidamente.

Os peptídeos de colágeno verisol são grandes aliados da beleza e da saúde, especialmente após os 25 anos quando os níveis de colágeno do corpo começam a diminuir. Então se você quer entender mais sobre esse assunto e descobrir todos os benefícios que os peptídeos de colágeno verisol podem trazer, continue a leitura!

Para que servem os peptídeos de colágeno verisol?

Se você já passou dos 25 anos, já deve ter percebido que a pele, unhas e cabelos já não são mais a mesma coisa. Na juventude, os problemas estéticos raramente remetem à falta de colágeno, mas ele é o terror da meia-idade e da terceira idade.

Tudo isso porque o colágeno é o grande responsável pela sustentação e beleza da pele e suas extensões, como as unhas e o cabelo. Como sua degradação é consequência natural do envelhecimento, empresas de nutricosméticos, como a Biosanté, desenvolveram produtos que buscam reverter e atrasar o processo de envelhecimento da pele.

Alguns deles contam com peptídeos de colágeno verisol, que têm efeitos comprovados através de vários estudos realizados com mulheres de todos os tipos. Um exemplo é o Avane Skin, que ajuda a manter a jovialidade e beleza da pele, através do preenchimento natural e proteção contra os efeitos da poluição e da ação excessiva dos radicais livres, com apenas uma dose diária.

Quais são os benefícios dos peptídeos de colágeno verisol?

Como você percebeu na leitura até aqui, os benefícios dos peptídeos de colágeno verisol estão ligados à beleza. Confira abaixo os 5 principais:

Suaviza linhas de expressão e rugas: os peptídeos têm o poder de reduzir a profundidade das rugas no rosto e até eliminar as linhas de expressão no pico do tratamento; Combate a flacidez: um dos principais benefícios da ingestão de peptídeos de colágeno verisol é a manutenção da flacidez da pele, não só do rosto como do corpo todo; Reduz e previne a celulite: os pequenos fragmentos dos peptídeos de colágeno verisol conseguem atuar na matriz extracelular, restaurando a estrutura normal da pele. Dessa forma, combate a celulite e ainda previne a sua aparição; Fortalece o cabelo: os peptídeos de colágeno verisol fortalecem o cabelo e ainda aumentam o brilho, volume e hidratação dos fios; Ajuda na saúde das unhas: assim como o cabelo, as unhas também são fortalecidas com a ingestão dos peptídeos de colágeno verisol. Além disso, a suplementação também evita a descamação e aspereza, dando um aspecto mais bonito para as unhas.

Como saber se os peptídeos de colágeno verisol são confiáveis?

A melhor forma de conferir a procedência dos peptídeos de colágeno verisol é através do laboratório responsável pela sua fabricação. No caso, essa tecnologia é patenteada pela Gelita, empresa alemã referência na produção de insumos para o mercado de nutricosméticos. Portanto, se seu suplemento a base de peptídeos de colágeno verisol tiver um selo da Gelita na embalagem, pode confiar que ele vai te ajudar a conquistar a pele, unhas e os cabelos que você sempre sonhou!Para saber mais sobre peptídeos de colágeno verisol e adquirir seu suplemento de forma confiável, acesse: https://biosante.com.br/

