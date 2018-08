Caminhada emagrece, sim, e ainda gera muitos outros benefícios ao corpo

Apesar de ser uma atividade física leve e muito benéfica para pessoas de diferentes idades e biotipos, é importante tomar cuidados antes de iniciar

Na hora de escolher uma atividade física , a caminhada e a corrida muitas vezes aparecem como uma das primeiras opções pela facilidade com que se é possível praticar. Com um tênis e roupas adequadas, já é possível iniciar os treinos – e muitas vezes sem nem mesmo pagar uma academia –, mas se a pessoa escolheu por caminhar, depois de um tempo, rola aquela dúvida: gera benefícios mesmo?

Caminhada deve ser realizada de 3 a 5 vezes por semana, de 20 a 60 minutos, mas também depende de cada pessoa

De acordo com a coordenadora de musculação da Bio Ritmo Morumbi, Jessica Monteiro, a caminhada emagrece, sim, uma dúvida muito recorrente na internet, e também gera muitos outros benefícios, como manutenção da saúde, melhora da disposição, do condicionamento cardiorrespiratório e prevenção de doenças cardiovasculares e crônico-degenerativas.

“O recomendado é praticar caminhada de três a cinco vezes por semana, de 20 a 60 minutos. Porém, a duração está relacionada ao condicionamento do indivíduo e à intensidade do exercício. Se o exercício for mais intenso, ele pode durar menos, se ele for mais leve, pode durar mais. Além disso, a pessoa pode aumentar a intensidade conforme a atividade se tornar fácil de realizar”, explica a especialista.

