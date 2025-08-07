Bienal das Amazônias prorroga exposição em Macapá

O público terá mais tempo para visitar a Itinerância “Bubuia: águas como fonte de imaginações e desejos”, realizada pela Bienal das Amazônias, em Macapá (AP). O projeto continuará recebendo artistas e visitantes no Centro de Educação em Artes Visuais Cândido Portinari, com um recorte de obras que fizeram parte da 1° Bienal das Amazônias, até o dia 12 de setembro. Com diferentes manifestações artísticas, a Itinerância em Macapá reúne 33 obras e 12 artistas, sendo 10 da Amazônia brasileira e dois da Amazônia internacional.



O projeto tem Patrocínio Master de Nubank e Shell, além do apoio do Governo do Estado do Amapá. O Instituto Cultural Vale foi patrocinador máster da primeira edição da Bienal das Amazônias, e apoiador da iniciativa.



Nos primeiros três meses em Macapá, além da exposição, a Bienal das Amazônias realizou 26 atividades, entre rodas de conversa e workshops, passando pelas artes visuais, com colagem, fotografia, arte corporal, artes gráficas, artes digitais, pintura, desenho; e linguagens como música, cultura hip hop, literatura, moda, expressões populares e audiovisual. Abordou também o entendimento de documentos técnicos para acessar o mercado internacional, além de montagem e edição técnica de vídeos.



Esta semana, a agenda cultural no Centro de Educação em Artes Visuais Cândido Portinari começa na quinta-feira (7), com a roda de conversa “Entre Rios e Retalhos: a moda afro amazônida como correnteza de memória e futuro”, às 17h. Ministrada pela designer de moda, Rejane Soares, referência nacional na moda afro-brasileira, a conversa vai mostrar como cada tecido pode carregar histórias de resistência.

Para Rejane vestir-se é também lembrar, afirmar e sonhar novos caminhos, pois na Amazônia, a moda é rio que não seca, é passagem, herança e revolução. “A ideia é fazer uma roda de conversa provocativa para que as pessoas se questionem: o que eu entendo de moda? E fazer as pessoas saírem do nosso encontro entendendo que a moda que vem da periferia do Norte tem um poder imenso e vem transformando vidas pretas, em especial”, destaca.



Na sexta-feira (8), a Itinerância conclui as atividades formativas na levada do batuque e do Marabaixo, com o cantor Adelson Preto, às 15h. No workshop de percussão, o compositor e percussionista vai destacar as diferenças rítmicas entre comunidades quilombolas, proporcionando ao público um mergulho musical que parte da oralidade e da prática corporal para valorizar os toques e tradições locais, resgatando as raízes afro-amapaenses através do som e da ancestralidade.



A Itinerância Bubuia em Macapá (AP) pode ser visitada no Centro de Educação em Artes Visuais Cândido Portinari até o dia 12 de setembro, com entrada gratuita. Acompanhe a programação completa no site: www.bienalamazonias.org.br ou no Instagram: @bienalamazonias

SERVIÇO

Roda de conversa “Entre Rios e Retalhos: a moda afroamazônida como correnteza de memória e futuro”, com Rejane Soares

Entrada gratuita

Data: 7 de agosto de 2025

Hora: 17h

Workshop de Percussão “Levada do Meu Quilombo”, com Adelson Preto

Entrada gratuita

Data: 8 de agosto de 2025

Hora: 15h

Local: Centro de Educação Profissional em Artes Visuais Cândido Portinari –

Rua Rio Purús, nº 260 – Macapá (AP)

Fotos: Arquivo Itinerância Bubuia Macapá

Assessoria de imprensa: Mary Paes (96)99179-4950

