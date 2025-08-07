Macapá recebe a 9ª edição do Curta Teatro com mais de 15 apresentações teatrais

Com apoio do Grupo Equatorial, apresentações ocorrerão na União dos Negros do Amapá nos dias 8, 9 e 10 de agosto.

Promovido pela Cia. Ói Nóiz Akí e o apoio do Grupo Equatorial, ocorre nos dias 8, 9 e 10 de agosto o IX edição do Curta Teatro em Macapá. A produção é da Central de Produção Colaborativa – CPC, com realização via Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet), com o apoio do Ministério da Cultura, Governo Federal, CAPTTA e UNA.

Celebrando os 26 anos do coletivo, o festival reúne entre coletivos e grupos teatrais da Região Norte, oferecendo ao público uma programação diversa, que inclui espetáculos curtos, oficinas formativas e rodas de conversa. A proposta é fortalecer o teatro independente, fomentar a produção local e democratizar o acesso às artes cênicas.

“O Curta Teatro é mais que um festival: é um espaço de resistência e formação. Queremos inspirar novas plateias e celebrar a arte como ferramenta de transformação”, afirma Cláudio Silva, produtor e integrante da Cia. Ói Nóiz Akí.

Na VI edição (abril/2022), realizada na Praça Chico Noé, o festival contou com espetáculos de teatro, dança e circo, além de oficinas ministradas por Richard Riguetti (Grupo Off-Sina/RJ). A edição marcou também a entrada do Curta Teatro na Rede Brasileira de Festivais de Teatro, ampliando sua visibilidade regional e nacional.

Em 2024, o VIII Festival Curta Teatro consolidou o formato não-competitivo, com 15 grupos selecionados, atividade formativa e espetáculos convidados como “Espiral brinquedo meu” (PE) e “Super Tosco” (SP), reafirmando a relevância do encontro.

Processos/Experimentos Cênicos que serão apresentados nos três dias de evento:

Até o Tucupi – Cia. O Ninho

Açaí – Casa Circo

As Miadas – Arte Performance Delas+ (AP Delas+)

H-URBANIZADOS – Grupo Âmago

O Rococó do Aleijadinho – Cia. Encena de Teatro

O Menino e o Cão – AGIR Produções Artísticas

Turi – Cia Trecos In Mundos

Antimemórias de uma Travessia Interrompida – Iara Piris

Lilico Pé de Vento – Cia Primeiro Ato

O Espelho – Cia. Os Paspalhões

De Lá de Onde Eu Venho – João Uchôa

O Medo e a Culpa – Gabriela Furtado

Papisa Joana – Grupo Jurubebas de Teatro

Escaravelho – A História de um Herói Na Merda – Dkassio Artes e Produções

Coração de Papelão – Cia. de Teatro Brinca Rolando

Curtir isso: Curtir Carregando...