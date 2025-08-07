 Amapá segue em destaque nacional com 1,2 mil novos empregos formais em junho

Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged), divulgados nesta terça-feira, 5.

Proporcionalmente, o Amapá segue como líder na geração de empregos formais em todo o Brasil. É o que aponta os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged) para o mês de junho divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Em crescimento contínuo, o estado registrou uma variação relativa de 4,6%, número maior em comparação com o mesmo período do ano passado.

O levantamento publicado na terça-feira, 5, aponta ainda a geração de mais de mil empregos formais no Amapá somente em junho, com um saldo de 4.477 novas vagas em seis meses. Os índices evidenciam os resultados das políticas públicas efetivadas pelo Governo do Amapá, com impacto direto no setor econômico, que vem vivendo um dos maiores ciclos de geração de empregos formais.

“Isso tudo é fruto de um esforço conjunto de políticas públicas do setor econômico nas mais diversas áreas, com muita ênfase no processo de diversificação da matriz econômica local, envolvendo o agronegócio, a indústria e o setor de serviços nas suas mais diversas áreas, e aos poucos, o Amapá vem conseguindo consolidar uma agenda de crescimento econômico de médio e longo prazo”, enfatizou o vice-governador do Amapá, Teles Júnior.

Desenvolvimento econômico

Com o registro contínuo de crescimento na geração de empregos formais, totalizando 99.856, faltam apenas 144, segundo o Novo Caged, para o Amapá alcançar a marca de 100 mil novos postos de trabalhos formalizados. As ações efetivas para que os índices melhorem cada vez mais continuam como parte das medidas estratégicas da atual gestão do Governo do Amapá para o desenvolvimento de todos os municípios.

Entre as iniciativas que contribuem de maneira decisiva para impulsionar a economia está a realização da Expofeira, evento que chega à 54ª edição neste ano, após ser retomado pela atual gestão em 2023. A programação do maior evento de negócios da Amazônia acontece de 30 de agosto a 7 de setembro, no Parque de Exposições da Fazendinha, na Zona Norte de Macapá.

