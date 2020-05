Projeto Anjos da Guarda recebe cestas básicas e kits de higiene e limpeza

O projeto Anjos da Guarda, coordenado pela Guarda Civil Municipal de Macapá, recebeu 30 cestas básicas, 30 kits de higiene e 30 unidades de álcool em gel. A iniciativa é do movimento “Amapá Solidário”, em parceria com a L’Oréal Brasil, que já entregou mais de 2,5 mil cestas básicas no estado.

O Anjos da Guarda atende crianças e adolescentes em três polos (Fazendinha, São José e Açucena) e já trabalhou com mais de 500 adolescentes em situação de vulnerabilidade social, oriundos de famílias de baixa renda. “Essa é a segunda vez que o ‘Amapá Solidário’ repassa doações para o Anjos da Guarda, até pela importância desse projeto que trabalha com crianças e adolescentes recebendo orientações de disciplina e visão de futuro”, ressaltou o voluntário Lucas Abrahão.

No dia 26 de maio, o “Amapá Solidário” recebeu um lote de doação da L’Oréal Brasil, com 7.008 frascos de álcool em gel 70%. A parceria é fruto da articulação do senador Randolfe Rodrigues, que tem sido apoiador da causa. Além das comunidades urbanas, serão distribuídos kits para hospitais, povos indígenas e comunidades periféricas, também nos municípios de Oiapoque e Laranjal do Jari.

O movimento continua arrecadando recursos por meio de vaquinha virtual promovida pelo movimento 342 Artes, que conta com a mobilização de artistas de renome nacional como Caetano Veloso, Anitta, Mateus Solano, Seu Jorge, Julia Lemertz, entre outros, também articulada pelo senador Randolfe. A iniciativa já arrecadou R$ 75,7 mil até o fechamento desta matéria.

O link para fazer doação continua aberto: https://www.vakinha.com.br/vaquinha/acao342-solidariedade-ao-amapa.

“Amapá Solidário”

O movimento é um coletivo de entidades – religiosas, assistenciais e pessoas físicas – unidas durante a pandemia da Covid-19 no Amapá, que tem o objetivo de minimizar os efeitos da crise sanitária e financeira no estado.

Secretaria de Comunicação de Macapá

Kelly Pantoja

Assessora de comunicação

