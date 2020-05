Covid-19: UBS Fluvial Dra. Célia Trasel retorna ao Bailique para mais um ciclo de atendimento

Neste sábado, 30, a UBS Fluvial Dra. Célia Trasel partiu para mais um ciclo de atendimentos no arquipélago do Bailique. Desta vez, a equipe de saúde da embarcação irá somar forças com as equipes de saúde da comunidade de Vila Progresso, no atendimento de pacientes sintomáticos respiratórios.

Os atendimentos ficarão concentrados na UBS e na escola municipal da comunidade. Os pacientes poderão passar por atendimento médico e receber kits de medicamentos com os remédios recomendados como sugestão terapêutica para a Covid-19. Aos profissionais, foi enviada mais uma quantidade de protetores faciais, óculos de proteção, avental descartável e álcool em gel, itens que levam mais segurança para os atendimentos à comunidade.

“Além de enviarmos os Equipamentos de Proteção Individual aos profissionais, estamos garantindo a sugestão terapêutica recomendada pelo Comitê Médico de Enfrentamento da Covid-19, que deve ser administrada no início dos sintomas da doença como tentativa de evitar o agravamento destes”, disse a coordenadora do Comitê Municipal de Enfrentamento da Covid-19, Silvana Vedovelli.

De acordo com o cronograma, a UBS Fluvial fará atendimento na comunidade de Arraiol dia 6 de junho, e, havendo necessidade, será estendido para as comunidades onde há uma maior concentração de famílias.

Secretaria de Comunicação de Macapá

Jamile Moreira

Fotos: Cleito Souza

Curtir isso: Curtir Carregando...