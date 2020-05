Kits de EPI, testes rápidos e medicação para combate à Covid-19 são entregues no distrito do Pacuí

Profissionais da saúde que atuam no distrito do Pacuí receberam na última sexta-feira, 29, kits de EPI (Equipamento de Proteção Individual) para o combate ao novo Coronavírus. Foram entregues também testes rápidos e medicação para o tratamento dos pacientes com sintomas da Covid-19.

Protetores faciais, óculos de proteção, avental descartável e álcool em gel são itens recebidos pelos profissionais para que possam atender a comunidade de forma segura. Cerca de 2 mil máscaras do projeto “Costurando Vidas” foram entregues para que sejam distribuídas aos moradores do distrito. Todos receberam orientação de como higienizar as máscaras e a importância do isolamento e distanciando social, para evitar a propagação do vírus

As localidades de São Joaquim, Santa Luzia e Tracajatuba I receberam o kit de medição com os remédios prescritos como sugestão terapêutica da Covid-19, contendo ivermectina e azitromicina. “Além de protegermos os profissionais, estamos garantindo a sugestão terapêutica recomendada pelo Comitê Médico de Enfrentamento da Covid-19, que deve ser administrada no início dos sintomas da síndrome gripal, como tentativa de evitar o agravamento dos sintomas”, disse a coordenadora do Comitê Municipal de Enfrentamento da Covid-19, Silvana Vedovelli.

“Atualmente, o Coronavírus vive um processo de interiorização, saindo das capitais, dos grandes centros urbanos, e buscando os rincões, lugares mais isolados. A Prefeitura de Macapá não se ocupa apenas em atuar no grande centro urbano, o trabalho se estende, principalmente, às localidades mais afastadas, por estarem distantes dos centros de Covid-19. Nossa missão é fortalecer ainda mais a atenção básica de saúde nesses locais”, relata o secretário municipal de Relações Institucionais, Rodolfo Vale.

A ação contou com a participação do secretário de Mobilização e Participação Popular de Macapá, Dejalma do Espírito Santo e do vereador Gean do NAE.

Secretaria de Comunicação de Macapá

Aline Brito

Assessora de comunicação

