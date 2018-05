Sargento acusado da morte de servidor da justiça vai a juri popular

O policial militar Abraão Jardim Machado, acusado do homicídio do servidor da Justiça Gerson Martins Rodrigues, sentará no banco dos réus na sexta-feira, 04 de maio, em Sessão Plenária na 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Macapá, sob a titularidade do juiz Luiz Nazareno Borges Hausseler.

O crime ocorreu em novembro de 2016 e teria sido motivado por ciúmes. Gerson Martins Rodrigues tinha 46 anos e ingressou na Justiça do Amapá em 1999. O técnico Judiciário atuava como chefe de Secretaria da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santana. Segundo consta no inquérito policial, o servidor acabava de sair de um culto evangélico quando foi surpreendido a tiros, ainda dentro do carro que dirigia.

O acusado é sargento da Policia Militar do Amapá e está preso no Centro de Custódia do Zerão, onde aguarda julgamento.

LOCAL: Plenário do Tribunal do Júri da Comarca de Macapá

HORÁRIO: 8 horas

DIA: 04 de Maio- sexta-feira

Assessoria de Comunicação Social do TJAP