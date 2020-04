Morre a nona vítima da COVID-19 em Macapá que contabiliza 341 casos

O Município de Macapá tem 321 casos positivos de Covid-19 e nove óbitos. Os dados foram atualizados na manhã deste domingo, 19 de abril. O Município tem 952 casos descartados, 181 recuperados e 432 exames que aguardam análise laboratorial.

Nas últimas 24 horas foi registrado mais um óbito de Covid-19 em Macapá. O paciente era um homem de 52 anos, que estava internado e entubado com ventilação desde o dia 16 de abril no Centro Covid-19, no Hospital das Clínicas Alberto Lima (Hcal).

Ele foi atendido na UBS Lélio Silva no dia 12, onde realizou exame de escarro. O resultado positivo saiu no dia 15. Ele possuía como comorbidade a obesidade. A vítima faleceu às 20h15, deste sábado, 18.

Quando devo procurar uma UBS

A população pode buscar os serviços nas UBS’s Marcelo Candia e Lélio Silva quando apresentar os sintomas iniciais do vírus, como febre, tosse, dor de garganta e coriza e dificuldade respiratória para receber uma avaliação. Se após o procedimento o profissional entender que o quadro se encaixa em uma suspeita, ele realizará os procedimentos previstos no fluxograma de atendimento adotado pela Saúde municipal.

Secretaria de Comunicação de Macapá

Cássia Lima

Curtir isso: Curtir Carregando...